Policía consigue al dueño de $1,500 dejados en un baño que eran para comprar oxígeno a paciente con covid-19

“Al principio pensé en decirle a los policías del mercado, pero dije, soy policía, yo puedo resguardar las pertenencias, creo que me corresponde esa labor a mí y no a los de seguridad del mercado”, dijo el policía de 32 años.

Lo que aclara que sí se debe de premiar es el esmero. “Yo me he arriesgado dos veces a perder la vida. La gente dice: ‘para eso se les paga’. Sí, pero no me pagan para que yo me muera”, sostuvo.