La confesión que llevó a que una madre y su hija perdida se reencontraran 27 años después

“Nos habla Lorena y me dice: ‘hay una chica que me está hablando por teléfono y me dice que a lo mejor ella es mi hija’”, comenta vía telefónica Solis a Univision noticias. “Las citamos. Ellas llegan a la Asociación y de ahí nos vamos a la Fiscalía. El fiscal las recibe y da la orden de que le hagan el ADN y ya nos llama para los resultados que fueron positivos”.