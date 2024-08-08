Venezuela es "un laboratorio de autoritarismo": las FFAA difícilmente sacarán a Maduro y cualquier salida "será experimental"

Video Represión en Venezuela: se reportan más de 2,000 detenidos y al menos 24 muertos tras las elecciones

Han pasado casi dos semanas de las presidenciales que hundieron a Venezuela en una nueva crisis política y pareciera que el país está frente a un guion postelectoral que se vivió antes, en 2013 y 2018. Esta vez, para bien o para mal, pareciera que no es del todo así.

“Esto es un laboratorio de autoritarismo” en el que cualquier ‘salida’ tendrá que ser también “experimental”, dijo a Univision Noticias Alejandro Cardozo-Uzcátegui, historiador y politólogo venezolano de la Universidad Sergio Arboleda.

El ente electoral dio otros seis años de poder a Nicolás Maduro sin mostrar todavía evidencia que sustente su triunfo. Las actas de votación que recopiló la oposición reflejan que el diplomático Edmundo González Urrutia superó, y por mucho, a Maduro en las urnas, incluso en zonas populares chavistas.

En algunos de esos bastiones, otrora leales a la “revolución socialista” del fallecido Hugo Chávez, han protestado de forma espontánea desde el 29 de julio. El régimen de Maduro ha buscado sofocar las manifestaciones —y cualquier indicio de descontento— con un nivel de represión que superó todo lo que la asolada Venezuela había vivido antes, según expertos.

Foro Penal, una organización que defiende los derechos humanos en Venezuela, reporta la detención de 1,229 personas hasta el jueves, 105 de ellas adolescentes y 16 discapacitadas. La organización Amnistía Internacional advirtió que están incomunicadas, sin asistencia legal y en cárceles de máxima seguridad donde corren el riesgo de tortura.

“Maduro está reprimiendo con mucha más fuerza las barriadas populares, por ejemplo, de Caracas, que al municipio de clase media histórico opositor Chacao, que era donde se daban las grandes represiones, donde se hacían las grandes aprehensiones. Ahí está la cosa, vamos a decir, mucho más suave. Donde se está viendo un incremento tremendamente cruel de las represiones es en las zonas populares y en las provincias del país. Es decir, en Trujillo, Cojedes, Portuguesa, en estados periféricos que pocas veces al chavismo le habían importado, porque el chavismo siempre quería conservar su bastión (operativo), que era Caracas”, dijo el analista.

“Ahora la represión es castigando a la base popular”, abundó.

Miembros de la Guardia Nacional en las calles de Chacao, un barrio de Caracas que suele ser epicentro de protestas, en una foto tomada el 30 de julio de 2024. Imagen JUAN CALERO/AFP via Getty Images

“El alumno superó al maestro, el madurismo superó al castrismo”

Maduro prometió públicamente que irá tras todo el que proteste. "Hay que hacerse respetar en el barrio", dijo esta semana. Muchos están aterrorizados, no salen de sus casas ni se atreven a comunicarse por teléfono o aplicaciones móviles por temor a que los rastreen o a que algún conocido los delate si expresan un mínimo rechazo a lo que está pasando, han contado venezolanos a Univision Noticias.

Cardozo-Uzcátegui considera que, si Maduro permanece en el poder como ha sucedido hasta el momento, el umbral de represión al que se llegó se va a mantener. El país operará “en un ámbito represivo muy tenaz, muy fuerte”.

“Podría decirte que el alumno superó al maestro. Es decir, el madurismo superó al castrismo… años luz en la revolución cubana. Cuba no se da el lujo de hacer unas elecciones así fueran trampeadas, así fueran poco competitivas, porque saben que ese no ha sido el método. El madurismo llegó a la fase siguiente, es decir, un autoritarismo competitivo que inclusive está ensayando con esta represión multidimensional una nueva forma de mantenerse en el poder. Entonces todo lo que ocurra, como (una posible) salida, (una posible) transición, también va a ser nuevo”, explicó.

Familiares de venezolanos arrestados durante las más recientes protestas esperan saber algo sobre ellos frente a un centro de detención en Caracas. Imagen RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

“Casi imposible” que la cúpula de la FFAA quite su respaldo a Maduro

Ante esta represión y la incapacidad hasta ahora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de atestiguar con cifras y actas creíbles que el oficialismo ganó, la pregunta que algunos se hacen es si es posible que la Fuerza Armada de la espalda a Maduro.

La respuesta es corta y al mismo tiempo compleja.

“Esperar de esas Fuerzas Armadas que hagan una movilización de ese tipo, a la vieja usanza, de quitarle el respaldo al dictador y ponerse al lado del pueblo, es casi imposible”, dijo Cardozo-Uzcátegui.



Es así porque en Venezuela hablar de la Fuerza Armada es hablar del poder. Hugo Chávez comenzó a tejer esa alianza “cívico-militar” desde que se sentó en el sillón presidencial tras ganar las elecciones de 1998, luego de su fallido intento de golpe en 1992.

Desde entonces, los militares entraron gradualmente a vastas partes de la administración pública y a sectores estratégicos como el petrolero. Maduro aceleró ese acceso. Ejemplo de ello es que un coronel, Pedro Tellechea, es quien encabeza actualmente el Ministerio de Petróleo y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Y que Venezuela tenga las mayores reservas probadas de crudo del mundo da una idea de la magnitud del poder y dinero que han fluido por sus arterias económicas. Incluso en los tiempos de precios bajos para sus barriles en los mercados y pese a que la producción venezolana se ha desplomado.

Un entramado de poder, espionaje y procesos por narcotráfico en EEUU

En los tiempos en los que Chávez abría puertas a militares en el gobierno, hacía lo mismo con la inteligencia cubana al aparato castrense venezolano. El analista Cardozo considera que penetró con tal eficiencia, que los mandos de la Armada, el Ejército y la Aviación ni siquiera se comunican entre ellos porque temen ser espiados.

A ello se le suma que decenas de militares han terminado apresados durante el régimen de Maduro. En su informe de cierre del 2023, Foro Penal contabilizó que, de los 257 presos políticos, el 56% fue identificado como funcionarios militares a los que el gobierno le achacó presuntas operaciones “desestabilizadoras” o supuestos vínculos con la oposición. Un militar que estuvo encarcelado ese año y que salió ya de Venezuela habló recientemente con Univision Noticias y contó las torturas que sufrió tras las rejas.

“Por cualquier insatisfacción es inmediatamente señalado como posible traidor”, explicó Cardozo-Uzcátegui. “Entonces, ¿cuál es el dilema? Si traiciona es llevado a las mazmorras del régimen, que te puedo decir que son terribles, inhumanas. Pero si sales de ese círculo mafioso, te expones a la justicia internacional por violación de derechos humanos y por narcotráfico. Entonces la lealtad ahí es como un poco la suerte de la mafia siciliana”, explicó.

“Los pocos que quisieran evitar más compromisos con la Corte Penal Internacional (...) saben que pierden la protección, pierden la renta, pueden ser juzgados por traidores dentro del mismo sistema de la revolución o exponerse a la judicialización internacional”, agregó.



Otros expertos en América Latina, como Brian Winter de Americas Quarterly, coinciden en que militares venezolanos temen acabar en cárceles en Estados Unidos, donde el mismo Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afrontan procesos que incluyen narcotráfico.

Padrino es precisamente uno de los nombres del núcleo duro de Maduro que se alzan sobre el resto. Le acompaña en el gabinete desde 2014 pese a que, según Estados Unidos, estuvo vinculado con el frustrado alzamiento militar liderado por el opositor Juan Guaidó en 2019. Esta vez ha prometido su “lealtad absoluta” a Maduro.

La oposición hace un llamado “al militar bajito, al policía bajito”

Para evitar tal vez errores del pasado, como ese de 2019, esta vez la oposición liderada por María Corina Machado parece haber cambiado su estrategia evitando la cúpula y yendo en una reciente carta pública al militar y policía de rango bajo, que conforman la fuerza de choque que reprime a los manifestantes, consideró Cardozo-Uzcátegui.

“Es necesario decirles que están inclusive tomados en cuenta dentro de una transición. Es necesario un mensaje subjetivo de que podrían estar exentos de persecución posterior (...) La carta no va dirigida al alto mando ni a los medios, porque los de arriba están absolutamente comprometidos”, agregó.

Días previos a estas elecciones, Univision Noticias conversó con una fuente militar en Venezuela que explicó que, en una posible transición, es crucial que se acabe la política en los cuarteles y que los militares cumplan el trabajo que les corresponde. Dijeron, además, que los uniformados dentro de la administración pública son parte de un grupo privilegiado "que no es ni el 1% de la cantidad total de profesionales activos".

Fuera de Venezuela, el triunvirato conformado por los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; y Andrés Manuel López Obrador, de México, asoma como una posible llave que puede destrabar la crisis política. Maduro todavía los escucha. Aunque es incierto si sus esfuerzos con Maduro darán algo de frutos.

