Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente brasileño Lula da Silva se recupera en cuidados intensivos tras una cirugía de emergencia por una hemorragia intracraneal

El hospital Sirio-Libanés, en donde fue operado, indicó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva salió de la operación “bien" y que había sido puesto "bajo monitoreo en una cama de UCI” después de que se drenara la hemorragia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos tras someterse a una cirugía de urgencia la noche del lunes por una hemorragia intracraneal, informó el hospital Sirio-Libanés en un comunicado emitido la madrugada de este martes.

"La cirugía transcurrió sin complicaciones. Por el momento, el presidente se encuentra bien, bajo seguimiento en una cama de Unidad de Cuidados Intensivos", agregó el hospital en un comunicado publicado en las redes sociales del mandatario y la presidencia de Brasil.

El procedimiento se realizó después de que el líder izquierdista de 79 años sintiera dolores de cabeza y se le realizara una resonancia magnética que mostró una hemorragia intracraneal. Los médicos lo atribuyen a una caída que sufrió el mandatario en su residencia hace un mes y medio.

Tras detectarse la hemorragia en Brasilia, el hospital indicó que el presidente fue trasladado al Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo, a más de 600 millas al sur del país, en donde "se le realizó una craneotomía para drenar el hematoma".

El hospital dijo que en la mañana de este martes se ofrecería una rueda de prensa y se brindaría un informe actualizado sobre el estado de salud del presidente.

El 19 de octubre Lula da Silva se cayó en el baño de su residencia y se golpeó e hizo una herida en la nuca. Tras el accidente, canceló un viaje a Rusia para una cumbre de los BRICS, según indicó su oficina en ese momento.

Con información de AFP y AP.

