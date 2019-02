Las acusaciones contra Óscar Arias destapan una ola de denuncias por abuso sexual en Costa Rica

Ahora es público lo que relató la doctora de apellido Arce sobre lo que habría ocurrido el 1º de diciembre de 2014 en la casa del expresidente: “El me agarró por detrás y me tocó los senos. Yo le dije que no y que él estaba casado. Fue lo único que se me ocurrió (…) Y cuando no reaccionó a eso yo no sabía qué decirle, porque yo tenía este miedo de que si lo rechazaba él ya no iba a colaborar con nosotros. No recuerdo bien qué me respondió él, pero me siguió tocando, me metió los dedos en la vagina y me tocó toda y me besó. Y después dijo que me esperara un toque y se salió de la oficina. Yo estaba como que no sabía qué hacer, me sentía atrapada en ese momento", contó al semanario local Universidad.