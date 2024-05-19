Nueve muertos en dos atentados contra candidatos a alcaldes en México

Video Asesinan a candidata a una alcaldía en Chiapas, México: su hermana y cuatro personas más también murieron

Nueve personas murieron en dos atentados contra candidatos a alcaldes en el estado mexicano de Chiapas, informó este domingo la fiscalía de esa región azotada por el crimen organizado.

Los dos candidatos sobrevivieron, aunque al menos uno resultó herido, a los ataques del sábado por la noche y la madrugada del domingo en los municipios de Villa Corzo y Mapastepec, dijo la fiscalía en un comunicado.

PUBLICIDAD

El primer ataque, la noche del sábado, fue contra Robertony Orozco, candidato a la alcaldía de Morena la localidad de Villa Corzo, informó la agencia AP. Fue atacado mientras circulaba por una carretera cercana a la localidad. El ataque dejó cuatro muertos y un herido, uno de ellos el propio Orozco. Los fiscales dijeron que estaban investigando el crimen y que le habían proporcionado seguridad al candidato.

El tiroteo tuvo lugar cerca de Chicomuselo, donde otros 11 civiles fueron asesinados el 13 de mayo. También es la misma zona donde en abril la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, fue interceptada por hombres enmascarados durante un recorrido por la frontera con Guatemala.

El otro ataque ocurrió la madrugada del domingo y tuvo como objetivo el automóvil que conducía Nicolás Noriega, quien se postula para presidir el gobierno municipal de la localidad de Mapastepec, también por Morena. Cinco personas de su campaña fueron asesinadas.

Las fotos compartidas por los medios locales mostraban un camión rojo salpicado de agujeros de bala y cuerpos ensangrentados tirados en el maletero y en el suelo.

Los ataques marcan una escalada de violencia en Chiapas contra políticos que pretenden postularse para cargos en las elecciones del 2 de junio, cuando también se elegirá al presidente del país.

Esta semana, seis personas, incluida una menor de edad y la candidata a la alcaldía, Lucero López, fueron asesinadas en una emboscada después de un mitin de campaña en el municipio de La Concordia, vecino a Villa Corzo.

Según la ONG Data Civica, más de dos docenas de políticos han sido asesinados desde septiembre del año pasado.

PUBLICIDAD

La espiral de violencia criminal ha provocado el asesinato de más de 450,000 personas en México desde que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó una controvertida ofensiva militar contra los carteles de la droga en 2006.

Desde entonces, la tasa de homicidios casi se ha triplicado hasta 23 casos por 100,000 habitantes. Muchos mexicanos ven la inseguridad como el desafío más urgente para el próximo gobierno, según encuestas.

Con información de AFP y AP.

Mira también: