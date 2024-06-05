Valentina Trespalacios: condenan a 42 años de cárcel al novio y asesino de la DJ colombiana

Video La macabra confesión de John Poulos, presunto asesino de la DJ colombiana Valentina Trespalacios

John Poulos, quien fuera novio de la DJ colombiana Valentina Trespalacios asesinada en 2023, fue condenado este martes a 42 años de cárcel como autor de su feminicidio.

Durante el juicio celebrado en Bogotá, el estadounidense de 37 años declaró haberla matado de manera “accidental” mientras mantenían relaciones sexuales.

Fue condenado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La sentencia es de primera instancia, por lo que puede ser apelada.

“Quería desquitarse de Valentina, por esos celos que no podía controlar... quería cosificarla, (porque) para Poulos (ella) era un objeto”, aseguró el juez en la audiencia de lectura del fallo.

Trespalacios, de 21 años, fue encontrada sin vida en un contenedor de basura en la capital colombiana en enero del año pasado.

La fiscalía acusó a Poulos de llevarla a un apartamento y, en un “ataque de celos", golpearla y asfixiarla. La necropsia reveló que Trespalacios murió debido a “asfixia por estrangulamiento”.

El hombre metió entonces su cadáver en una maleta y lo abandonó dentro de un contendor de basura en la calle. El cuerpo fue hallado horas después por las autoridades.

El magistrado consideró que este intento de ocultar las pruebas demuestra que Poulos actuó “dolosamente, con conciencia y voluntad, conocía y sabía qué iba a hacer”.

Tres días después del asesinato, Poulos fue detenido en el aeropuerto de Ciudad Panamá antes de abordar un vuelo a Turquía. Poco después, fue extraditado a Bogotá para enfrentar su juicio.

Desde entonces ha permanecido en prisión en Colombia, de donde será expulsado tras cumplir la sentencia.

¿Quién es John Poulos y cómo conoció a Valentina Trespalacios?

Poulos, corredor de bolsa originario del estado de Wisconsin, llegó a Colombia en enero de 2023 para encontrarse con Trespalacios, con quien mantenía una relación a distancia.

El juez relató que la pareja se había conocido en redes sociales y comenzaron una relación que se volvió violenta cuando Poulos empezó a controlar todas las acciones y movimientos diarios de la joven.

El pasado mes de marzo, Poulos confesó que había matado a su novia por primera vez desde que comenzó el juicio.

“La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas”, dijo el hombre, de acuerdo con declaraciones publicadas por medios colombianos. Relató que, horas después de perder el conocimiento, despertó al lado del cuerpo de la joven.

“Lamento la decisión de meterla en la maleta y tratar de escapar”, dijo. Pese a su confesión, Poulos no aceptó los cargos de femicidio agravado y ocultamiento de pruebas que le formuló la fiscalía en las primeras audiencias.

Cuando se le preguntó por el motivo de su huida a Panamá, aseguró que se debía al temor que sentía por la corrupción en Colombia.

“Hay una percepción en EEUU de que en Colombia la policía es muy corrupta. Sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar”, justificó.

Pese a todo, el hombre trató de mostrar arrepentimiento al decir en la audiencia que estaba devastado por sus acciones.

“Es una sensación horrible. Quedé destruido, yo a ella la amaba”.

