Gahela Cari Contreras, la mujer transgénero e indígena que aspira llegar al Congreso peruano

Ella no es la primera mujer trans que intenta llegar al Congreso de Perú. A Gahela la antecede la lucha de Belissa Andía Pérez, quien en 2006 se postuló por el movimiento Nueva Izquierda. Al igual que Jana Villayzan Aguilar, quien participó en la misma contienda con el respaldo del Partido Socialista. Ninguna logró su objetivo. Ahora, Gahela tiene la misión de reunir al menos 35,000 votos para alcanzar un curul , dentro de una institución desprestigiada por la crisis política y en un país con altos índices de discriminación. De conseguirlo, haría historia no sólo como mujer trans sino también como representante de la comunidad indígena.

“Mi cuerpo y mi existencia es política”

Dentro de aquel entorno, ella siempre se sintió diferente. Pero fue en la escuela donde se enfrentó por primera vez a la discriminación. “La escuela se convirtió para mí en un espacio de opresión. Esquivar las burlas se volvió mi principal preocupación, antes que estudiar”. Su adolescencia después la vivió reprimiendo quién era y huyendo del acoso. “Al final, no salí del closet. Me sacaron”, cuenta.

“Un hombre, a quien rechacé, fue a mi casa y comenzó a gritar que yo no me dejaba follar. Mi padre me preguntó si era cierto. No pude mentirle. Me pidió que al menos guardara las apariencias y que no saliera por ahí vestido de mujer. En ese entonces, tenía 16 años”.