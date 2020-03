Falleció Javier Pérez de Cuéllar, el ex secretario general de la ONU que logró el cese al fuego entre Irán e Irak en 1988

Diplomacia serena

"Le ton fait la chanson" , le gustaba comentar en francés, queriendo decir que la melodía es lo que hacía la canción y no la fuerza de voz del cantante.

Al manejar temas de derechos humanos , el funcionario peruano escogió el camino de la "discreta diplomacia" . Se abstuvo de hacer pública una llamada de atención a Polonia por no permitirle a su representante especial en ese país investigar supuestas violaciones a esos derechos durante la violenta represión por parte del régimen comunista de Varsovia al movimiento sindical 'Solidaridad' en 1982.

Dedicado a la escritura

"Eso de salir y decir 'denme una silla para sentarme' no me gusta. No voy a ceremonias. Además, en muchas de las invitaciones hay cierta frivolidad. Y ¿por qué debo aparecer yo como un viejo inútil? Prefiero dedicarme a esto, a escribir", le dijo al diario peruano La República en octubre de 2014.