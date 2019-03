"Están creando una crisis mayor": el gobierno de Nicaragua sube los impuestos y dispara el precio de la canasta básica

“Cada día todo está más caro. Los precios están por las nubes y el dinero no nos ajusta para nada. Los salarios están congelados y cada día hay más desempleo. Por lo menos yo no sé qué haré para que me alcance el dinero y pueda llevar el sustento a mi casa”, le dice Campos a Univision Noticias. La semana pasada, el Ministerio del Trabajo decidió congelar el salario mínimo en Nicaragua, cuyos ajustes se discutían trimestralmente para ajustarlos al deslizamiento de la moneda. Otro golpe a los bolsillos de los ciudadanos.