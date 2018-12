Ortega y Murillo asfixian la democracia en Nicaragua

Cuando me pregunto, al igual que muchos amigos de Nicaragua, cómo es posible que Ortega y Murillo se hayan transformado exactamente en lo mismo que combatieron de jóvenes, es decir, en una pareja fatalmente dictatorial, corrupta y explotadora de un pueblo que merece mejor suerte, a la mente me viene una anécdota que me relató doña Violeta en su casa de Managua años después de concluir su mandato presidencial. “Ahí mismo donde vos estás sentado”, me dijo, “se sentó Daniel Ortega horas después de que perdiera las elecciones en 1990. Se negaba a aceptar la derrota. Y se puso a llorar como un niño por la sorpresa y la rabia de haber perdido. Pero yo lo consolé y le dije: ‘no llores más. Acepta que perdiste. Continúa en la política, haz oposición y aspira a la presidencia de nuevo, democráticamente’”. Ortega aceptó a regañadientes el consejo de doña Violeta. Pero solo de manera parcial y provisional. Acató su derrota, no sin antes encabezar una piñata en la que se repartió con sus incondicionales bienes del estado y de otros nicaragüenses. Hizo todo lo que pudo por obstaculizar la gestión del nuevo gobierno. Y de inmediato comenzó a tramar su regreso al poder con la aviesa intención de no abandonarlo nunca más mientras viviera.