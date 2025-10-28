Cambiar Ciudad
Narcotráfico

Al menos 64 muertos en Río de Janeiro tras la operación más letal contra el crimen organizado en la historia de la ciudad

Río de Janeiro en Brasil, famosa por sus playas y su carnaval, vivió este martes una batalla entre miles de policías fuertemente armados y presuntos criminales de la banda 'Comando Vermelho', que se saldó con 60 presuntos delincuentes muertos, informaron las autoridades. Fuentes policiales también indicaron que fallecieron 4 policías en el operativo.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
Video Las imágenes de los nuevos ataques a cuatro supuestas ‘narcolanchas’ en el Pacífico

Río de Janeiro vivió el martes escenas similares a una guerra en la operación policial más letal contra el crimen organizado en la historia de la ciudad, con al menos 64 muertos y 80 detenidos, informaron las autoridades.

Unos 2,500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales.

Los uniformados realizaron el llamado "Operativo Contención" para combatir la expansión en el territorio del 'Comando Vermelho', la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal.

El gobernador Cláudio Castro informó de 60 sospechosos muertos. Una fuente de su administración indicó previamente a la AFP que había además cuatro policías fallecidos.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y Penha a bordo de 32 vehículos blindados. Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el gobierno estatal.

Dos helicópteros y varios drones acompañaron el operativo, mientras ráfagas de disparos seguían atemorizando a la población de la zona y los comercios estaban cerrados.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Río, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en la capital, casi dos por día.

