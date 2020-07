Bolsonaro da positivo: así manejó la pandemia el presidente que menospreció la amenaza del covid-19

Igual que su homólogo, Donald Trump, el mandatario brasileño ha minimizado y las medidas como distanciamiento social para frenar su propagación, al tiempo que ha respaldado tratamientos no probados, como la hidroxicloroquina.

En mayo, la prestigiosa revista médica británica The Lancet publicó un editorial llamando a Bolsonaro la "mayor amenaza" para la salud pública en Brasil, y concluyó que "necesita cambiar drásticamente el rumbo” para no ser el próximo país en ver un aumento en el número de casos. Bolsonaro tuiteó un mensaje burlón de que planeaba lanzar una barbacoa para "miles" en el palacio presidencial.

Contrario a Trump, Bolsonaro, un ex capitán del ejército de 65 años, a veces usa una mascarilla en público , pero luchó contra la Corte Suprema por una orden que lo obligó a hacerlo. Tampoco ha querido recomendar que los brasileños se cubrieran la cara, diciendo que cualquier precaución debería sopesarse con el daño económico que podrían causar.

"Las masas no pueden quedarse en casa porque la nevera está vacía", dijo Bolsonaro a los medios el 20 de abril frente a su residencia oficial en Brasilia.

¿Cómo comenzó?

Brian Winter, un veterano experto en Brasil y editor en jefe de Americas Quarterly. dice que Bolsonaro fue muy influenciado por su visita a Trump en la Florida a finales de marzo.

“Fuentes cercanas al gobierno de Bolsonaro me dijeron que regresó de Florida más convencido que nunca de que el coronavirus no representaba una amenaza grave,” explicó Winter en una columna en el periódico The Washington Post.