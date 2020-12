"Los fusiles de hoy son los teléfonos celulares": la ola de protestas en Cuba vista por un periodista independiente

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció la semana pasada una reforma monetaria largamente esperada para atar el peso cubano al dólar, a una tasa de 24 a 1, significando una devaluación dramática. El tipo de cambio del peso cubano de uno por dólar no ha cambiado desde la revolución cubana de 1959.

Y todo eso motivó que se presentaran allí en las afueras del Ministerio de Cultura algunos artistas y que poco a poco, fueran llegando muchas más personas. De pronto, para el mundo entero, la gente desde fuera y los que no conocen Cuba, pueden ver como cientos de personas se reúnen para protestar en una calle a una institución.

Pero lo que pasa es que la gente no sabe que, en Cuba, por ley es ilegal manifestarse públicamente, porque para manifestarse uno tiene que pedirle permiso al gobierno. Entonces, por eso en los casi 62 años que cumple la Revolución Cubana a unos días (31 de diciembre), son muy pocas, se pueden contar con los dedos de una mano, las manifestaciones que se han dado en este país.

Indiscutiblemente le ha cambiado la fisionomía a este país por una sencilla razón. En Cuba llevaba 60 años de que se desarrollara la sociedad de una manera unidireccional. Los medios de comunicación estaban en manos del 'castrismo'. Internet ha revertido todo eso. Por un lado, ha empoderado en las redes sociales a todo aquello que de alguna manera no podía manifestarse, porque no están dada las condiciones, porque vivimos en una autocracia, porque de alguna manera el poder es autoritario en este país y no le daba oportunidad a los que piensan diferente, a lo que disienten de lo que lo que dice el gobierno.