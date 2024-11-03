Autoridades en Cuba evacuan a más de 60,000 personas en Guantánamo ante amenaza de temporal y tormenta tropical

Video Fuertes lluvias y marea alta por el huracán Oscar en Cuba

Las autoridades cubanas evacuaron a más de 66,000 personas de la provincia de Guantánamo y otras zonas del extremo este, ante la amenaza de un temporal de lluvias y de una tormenta tropical, informó la televisión local.

La movilización está motivada por la proximidad de una vaguada sobre el Atlántico que está arrojando lluvias sobre República Dominicana, Haití y Puerto Rico, y que también han comenzado a caer en áreas de Guantánamo, aún vulnerables debido a que hace dos semanas, Guantánamo recibió el impacto directo del ciclón Oscar, con un azote particularmente severo a sus municipios Baracoa, San Antonio del Sur, Imías y Maisí.

La evacuación también se debe a la previsible formación de una depresión tropical, que en los próximos días se moverá de norte a noroeste en su avance por el mar Caribe y se convertirá en una tormenta que podría afectar a Cuba.

Se prevé que el sistema meteorológico en el centro-sur del Caribe se desarrolle y fortalezca esta semana, ante lo cual el Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC, por sus siglas en inglés) emitió el domingo una advertencia de tormenta tropical para Jamaica y una alerta de huracán para las Islas Caimán.

El sistema también podría traer fuertes lluvias a Cuba y Florida, y posiblemente a la costa del Golfo de México más adelante esta semana, informó el NHC.

A las 7:00 pm (hora del este), el sistema se ubicaba a unas 345 millas al sur de Kingston, Jamaica. Tenía vientos máximos sostenidos de 35 mph con ráfagas más fuertes, indicó el centro. Se movía hacia el norte a 7 mph, y para el lunes se prevé que dé un giro hacia el noroeste.

Se pronostica que se convertirá en una tormenta tropical el lunes y se fortalecerá constantemente, por lo que se prevén fuertes lluvias en el Caribe occidental, con totales de 3 a 6 pulgadas, y hasta 9 pulgadas en Jamaica y el sur de Cuba. Es posible que en esas zonas haya inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las fuertes lluvias alcanzarán Florida y áreas adyacentes del sureste de Estados Unidos a mediados o finales de la semana, señaló el NHC.

