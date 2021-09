Firmas de energía de EEUU contrataron con empresarios de Panamá cuestionados por su turbio pasado

“Los funcionarios del Departamento de Estado advirtieron a sus contrapartes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá que la presencia de Alemán en el gobierno era inaceptable para Washington’’, agregó la nota del corresponsal Glenn Garvin. De no cumplir con la petición el gobierno de Estados Unidos se negaría a certificar los esfuerzos de Panamá contra el narcotráfico, reveló el diario. Alemán salió del cargo en febrero de 1995. El empresario le dijo a The Miami Herald que lo hizo a raíz de la acusación en Chicago contra su compañía pero no por las presiones de Washington.