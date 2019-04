En medio de los apagones, la cúpula de Maduro se muda con rusos y cubanos a la ‘capital energética’ de Venezuela

Rodríguez no llegó sola: 90 personas de su comitiva e invitados ocupan 61 habitaciones . Allí se han hospedado el exministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez ; 14 oficiales rusos, guardaespaldas, y 12 oficiales cubanos, entre los que se cuenta el “comandante de la revolución”, exvicepresidente y exministro de Tecnología de Cuba Ramiro Valdés Menéndez .

Este no era el futuro que se esperaba de Ciudad Guayana, desarrollada en la década de 1960 como un gran enclave industrial para explotar y procesar las cuantiosas riquezas naturales del estado Bolívar: hierro, bauxita y oro; y la cuenca río Caroní , uno de los más caudalosos del mundo y clave para la generación de electricidad. Guayana era alternativa económica no petrolera de Venezuela, abandonada con el estallido del boom petrolero de 2004 , bajo el gobierno de Hugo Chávez.

La central hidroeléctrica del Guri comenzó a construirse en la década de los 60 y fue puesta en funcionamiento a toda su capacidad en 1978. Hasta 2004 era la obra hidroeléctrica más importante de Venezuela y la segunda más grande del mundo, después de Itaipú (ubicada en la frontera entre Paraguay y Brasil), capaz de generar 10,000 megavatios. Entre 1980 y 2004, el Estado venezolano construyó cuatro nuevas represas (Caruachi y Macagua I, II y III) para explotar aún más el potencial hidroeléctrico del río Caroní, hasta llegar a una capacidad instalada de 14,000 megavatios, que no solo abastecía a Venezuela, sino que permitía la exportación de energía a Brasil.

En 2010 estaba previsto que empezara a funcionar la represa de Tocoma. La obra fue adjudicada a las empresas Impsa y al consorcio Odebretch-Impregilo-Vincle para elevar la capacidad instalada a 17,000 megavatios, pero esto no ha ocurrido después de nueve años de retrasos y escándalos de corrupción.

¿Qué hacen militares rusos en Guayana?

Actualmente el Poder Legislativo no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y viceversa. Por ser resultado de unas votaciones amañadas donde no participó la oposición y no hubo observadores internacionales, la Asamblea Nacional desconoció la reelección de Maduro, que se juramentó en enero frente al Poder Judicial para un segundo mandato. El día 23 de ese mismo mes, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió las competencias de presidente interino de Venezuela y desde entonces ha sido reconocido por más de 50 gobiernos del mundo, incluyendo a la mayoría de países de la Organización de Estados Americanos (OEA).