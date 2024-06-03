Cambiar Ciudad
Por qué Claudia Sheinbaum puede tener más poder que AMLO como nueva presidenta de México

Este domingo 2 de junio, una jornada histórica que por primera vez en la historia de México convirtió en presidenta electa a una mujer, los mexicanos votaron además para escoger a los 628 legisladores del Congreso de la Unión, 500 diputados y 128 senadores.

Video Claudia Sheinbaum arrasa en las urnas: es la persona más votada para la presidencia en la historia de México

Además de hacerse con la presidencia para Claudia Sheinbaum, la coalición oficialista liderada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en México también logró en los comicios del domingo el respaldo suficiente para obtener la mayoría en el Congreso, lo que le daría un poder casi ilimitado para emprender reformas y aprobar leyes, algo que no tuvo su predecesor.

De acuerdo con los resultados del conteo rápido -una proyección estadística elaborada por expertos electorales-, divulgados por el Instituto Nacional Electoral (INE), Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) obtendrían, en conjunto, entre 346 y 380 diputaciones federales (de un total de 500) y entre 76 y 88 senadurías (de 128).

Actualmente, Morena y sus aliados tienen 276 diputados y 77 senadores.

Los rangos actuales fueron establecidos por el INE con base en sus proyecciones estadísticas. El número final de asientos obtenidos en el Congreso será confirmado tras la conclusión del conteo de los votos, que registraba en la tarde del lunes un avance de 85 y 87% para diputaciones y senadurías.

El INE estimó que Morena tendría entre 233 y 251 diputaciones, el PT entre 46 y 52 curules y el PVEM entre 67 y 77. En el Senado, Morena tendría 57 y 60 senadores, el PT entre 9 y 13 legisladores y el PVEM entre 10 y 15.

En la elección presidencial, el INE informó que Sheinbaum, obtuvo el triunfo al recibir entre 58.3 y 60.7% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer que ocupará la presidencia en la historia de México.

Morena y aliados tendría mayoría para reformas

La supermayoría en el Congreso daría un poder casi ilimitado a Sheinbaum, quien incluso podría emprender reformas constitucionales.

La Carta Magna mexicana establece que, para llevar a cabo este tipo de modificaciones en la Ley de Leyes, se requiere de una “mayoría calificada”, es decir, del voto de dos terceras partes de los legisladores, en ambas Cámaras del Congreso.

En ese caso, en la Cámara de Diputados solo se requieren de 334 votos, de los 500 diputados que la conforman y, en el Senado, se necesitan 85, de 128 votos.

Además de aprobar las reformas que han sido impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, el partido oficialista también podría llevar a cabo nombramientos de ministros, magistrados y otros liderazgos de agencias gubernamentales.

Críticos advierten sobre riesgos por reformas

Los críticos de Morena han advertido que algunas de las propuestas planteadas por López Obrador vulneran el equilibrio de poderes y la autonomía de organismos como el mismo INE, la Suprema Corte, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

A finales de febrero, poco antes del inicio de las campañas, López Obrador planteó un paquete de 20 reformas, 18 de ellas de carácter constitucional, que buscan transformar distintas áreas del Estado mexicano en su conjunto.

Por ejemplo, una de ellas plantea que jueces y magistrados sean electos por la vía popular y no por el Ejecutivo y Legislativo, lo que ha sido criticado por analistas como un intento de socavar la independencia del Poder Judicial.

Otra de las propuestas propone eliminar todas las dependencias y organismos que el presidente ha calificado como “onerosos”, entre los cuales se encontraría el INAI, una agencia encargada de abrir datos oficiales para el acceso de la población.

Tras la presentación de la iniciativa, Sheinbaum declaró que ella avalaba “debatir” las propuestas enviadas por el presidente al Congreso.

En su discurso en el Zócalo capitalino en la madrugada del 3 de junio tras su triunfo en las urnas, Sheinbaum dijo que seguirá “con los planes” de López Obrador.

Este lunes, al ser cuestionado sobre las reformas que aún están pendientes de aprobar, López Obrador dijo en su conferencia matutina que buscará ponerse “de acuerdo” con Sheinbaum sobre el curso que seguirán las iniciativas, ya que no buscaba “imponer nada”.

Dijo que esta conversación era necesaria, ya que los legisladores electos asumirán sus espacios el 1 de septiembre, un mes antes de que concluya la gestión de López Obrador.

Video Ambiciosos proyectos y preocupantes cifras de violencia: lo que deja el sexenio de AMLO
