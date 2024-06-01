Elecciones en México: Asesinan a Jorge Huerta Cabrera, candidato municipal en Puebla, 48 horas antes de los comicios

Video Asesinan a otro candidato en México a solo días de las elecciones: su esposa resultó herida

El ataque se dio cerca de su domicilio y ocasionó lesiones a su esposa y a uno de sus colaboradores. Huerta Cabrera se convierte en la víctima 24 de homicidios contra aspirantes a un cargo en las elecciones del domingo, según recuentos de agencias de noticias, mientras reportes de organizaciones sociales como Data Cívica documentan 31 asesinatos a candidatos previo a su registro.

De acuerdo con reportes y videos en redes sociales, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que forma alianza para las presidenciales con el gobernante Movimiento Regeneración nacional (Morena), fue interceptado en la calle y después de una discusión fue agredido a balazos.

Familiares acudieron al lugar de inmediato y los heridos fueron trasladados a un hospital público, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

De su pareja y colaborador no se ha dado ningún reporte oficial sobre el estado de salud.

Un comunicado de la fiscalía estatal confirmó por la noche del viernes la muerte de Jorge Huerta Cabrera, que ocurrió por la tarde en plena calle, en el municipio donde era candidato. "La fiscalía ha llevado a cabo diversos actos de investigación que continúan y que incluyen el levantamiento del cuerpo", detalló un comunicado.

Huerta Cabrera, que según medios locales tenía 30 años, competía por un escaño del cabildo de Izúcar de Matamoros.

"Su vida fue arrebatada de manera injusta y violenta", señaló en un comunicado difundido en redes sociales Eliseo "El Chino" Morales, candidato a alcalde del municipio por el mismo partido y cercano a la víctima.

En la localidad del central estado mexicano de Puebla se desplegó un dispositivo de seguridad, mientras autoridades ministeriales resguardaron la escena, donde se encontraron más de una decena de casquillos de bala.

Hasta el momento las autoridades no han reportado detenidos.

Integralia, consultoría política, reportó un 150,5 % más de agresiones en este proceso electoral, que comenzó de manera oficial en septiembre, frente a los pasados comicios intermedios de 2021, lo que incluye asesinatos, atentados armados, amenazas, secuestros y desapariciones.

De igual forma, se han documentado 34 asesinatos de aspirantes, una cifra que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, políticos, familiares y víctimas colaterales.