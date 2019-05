El socialdemócrata Laurentino Cortizo gana las elecciones en Panamá por estrecho margen

El exministro socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó este domingo la elección presidencial en Panamá , con una estrecha ventaja de dos puntos sobre el derechista Rómulo Roux , quien no ha reconocido los resultados.

"Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que el país requiere unir fuerzas para poder resolver los grandes desafíos que vamos a estar encontrando", añadió Cortizo, quien fue felicitado por el actual mandatario, Juan Carlos Varela, quien no se presentó a la carrera ya que la Constitución panameña no permite la reelección inmediata.