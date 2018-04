El grito de Nicaragua: por qué esta vez las protestas se sienten diferentes

En las últimas dos décadas, he cubierto muchas protestas desagradables en Nicaragua. He visto a gente pelearse en las calles con piedras, palos y machetes. He oído el pánico de una multitud en estampida. He visto a la policía antimotines golpear a los manifestantes como si estuvieran ablandando bistecs. He olido el humo espeso de las llantas ardiendo y el fuego de mortero. Me he escondido de las pandillas de hombres enmascarados que patrullan la ciudad con machetes desde las partes posteriores de las camionetas.