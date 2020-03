Un muerto y al menos 40 personas tras choque de dos trenes del metro de Ciudad de México

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que alrededor de las 23:30 horas del martes, "el tren No. 33 se impactó contra el tren No. 38 sobre la vía dirección Observatorio en la estación Tacubaya de la Línea 1".

Un joven que viajaba en uno de los trenes accidentado dio sus testimonio al diario Milenio: "Al llegar a la estación Observatorio escuchamos que se apagó y que se soltó el freno... se fue la luz, se encendieron las de emergencía y estaba enviando mensajes (por el teléfono) cuando me di cuenta que empezó a deslizarse hacia atrás... llegó un momento en que se soltó y se fue, pero no se sentía la vibración del motor, no estaba encendido. Nos estrellamos contra otro (tren)".