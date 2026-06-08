Nicaragua

EEUU impone veto de viaje a más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló en un comunicado el lunes que las nuevas sanciones se impusieron en parte por la muerte ocurrida el mes pasado de un activista encarcelado, Brooklyn Rivera, quien criticó las políticas del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de su esposa

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video EEUU impone restricciones a más de 100 funcionarios de Nicaragua

Estados Unidos ha impuesto prohibiciones de viaje a más de 100 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares como parte de una campaña más amplia para castigar al gobierno actual por violaciones de los derechos humanos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló en un comunicado el lunes que las nuevas sanciones se impusieron en parte por la muerte ocurrida el mes pasado de un activista encarcelado, Brooklyn Rivera, quien criticó las políticas del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

PUBLICIDAD

“Estados Unidos está con el pueblo nicaragüense que, como Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, afirmó Rubio.

Más sobre Nicaragua

Arrestan a extesorero y aliado del presidente Ortega en Nicaragua
1 mins

Arrestan a extesorero y aliado del presidente Ortega en Nicaragua

América Latina
Sismo de magnitud 6.2 remece partes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua sin causar daños
0:49

Sismo de magnitud 6.2 remece partes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua sin causar daños

América Latina
Los migrantes: un producto de exportación de Nicaragua, Cuba y Venezuela
11 mins

Los migrantes: un producto de exportación de Nicaragua, Cuba y Venezuela

América Latina
“Mi familia no sabía dónde estaba”: nicaragüenses detenidos por protestar a favor de la libertad religiosa
1:26

“Mi familia no sabía dónde estaba”: nicaragüenses detenidos por protestar a favor de la libertad religiosa

América Latina
Qué hay detrás del retiro de la directora de Miss Nicaragua tras el furibundo ataque del régimen de Ortega
2 mins

Qué hay detrás del retiro de la directora de Miss Nicaragua tras el furibundo ataque del régimen de Ortega

América Latina
Autoridades de Nicaragua prohíben un mural en honor a Sheynnis Palacios, la primera Miss Universo de ese país
2 mins

Autoridades de Nicaragua prohíben un mural en honor a Sheynnis Palacios, la primera Miss Universo de ese país

América Latina
Nicaragua "convierte el tema migratorio en un arma de política exterior" contra EEUU
7 mins

Nicaragua "convierte el tema migratorio en un arma de política exterior" contra EEUU

América Latina
La polémica en Nicaragua por la decisión de Ortega de confiscar la prestigiosa universidad privada de los jesuitas
4 mins

La polémica en Nicaragua por la decisión de Ortega de confiscar la prestigiosa universidad privada de los jesuitas

América Latina
Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacude El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua
2 mins

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacude El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua

América Latina
Daniel Ortega libera por unas horas al obispo nicaragüense Rolando Álvarez y lo vuelve a encerrar tras negarse al exilio: reportes
3 mins

Daniel Ortega libera por unas horas al obispo nicaragüense Rolando Álvarez y lo vuelve a encerrar tras negarse al exilio: reportes

América Latina

El gobierno de Nicaragua no respondió a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos ya ha prohibido la entrada a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares. No se dieron a conocer las identidades de los más recientes.

En una publicación en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos indicó que seis familiares y amigos de Rivera habían desaparecido, y condenó su desaparición.

En abril, el gobierno de Trump impuso sanciones a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses, que son marido y mujer.

Rivera era un reconocido líder indígena que pasó años luchando por los derechos de su comunidad y fue encarcelado por el gobierno en septiembre de 2023. Su detención se produjo durante una represión de varios años contra la sociedad civil y la disidencia, que comenzó tras las protestas masivas de 2018 que el gobierno reprimió violentamente.

El gobierno de Nicaragua ha dicho que Rivera murió por una infección bacteriana luego que su salud se deteriorara tras un caso de COVID-19, lo que derivó en su deterioro físico y neurológico.

Activistas y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo denunciaron su muerte, y Estados Unidos había pedido su liberación cuando el gobierno publicó fotos de él en el hospital en estado crítico.

El gobierno de Nicaragua también ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y a otras personas, para luego exiliarlos, despojando a cientos de su ciudadanía y de sus bienes. Desde 2018, ha clausurado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país.

Relacionados:
NicaraguaDaniel OrtegaVisasSancionesDepartamento de Justicia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Circo Gómez
Gratis
Tráiler: Corazón de Oro
Nunca tuvo miedo
Gratis
Papá o mamá
Me vuelves loca
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX