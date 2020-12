La extraña desaparición de una exreina de belleza mientras esperaba a sus padres en un auto

"Yo me estacioné en San Pedro a bajarme al baño y nos entretuvimos pidiendo una comida y le pregunté a ella si quería comer, me dijo que no, que no tenía hambre, entramos al restaurante y cuando salimos ella ya no estaba. Desde entonces no sabemos nada", detalló la mujer, pidiendo además ayuda a través de las redes sociales para hallar a su hija.