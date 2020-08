“Cambio ropa por despensa”: la oferta de una mujer que se quedó sin dinero para comida por la pandemia

“Ofrecía cambiar mis pantalones, blusas y collares por despensa. No los puse en venta porque la gente ahora no está comprando”, dice Atondo en una entrevista telefónica con Univision Noticias. “Es la primera vez que lo hago y me sentí mucho muy avergonzada. Nunca me imaginé llegar a hacer eso”.

Los últimos ahorros de esta pareja se fueron comprando suplementos alimenticios que ella necesita por su delicada salud. “Solo uno me costó 900 pesos (unos 40 dólares), que es casi lo que compro de mandado (despensa) a la semana”, lamentó. “El domingo me sentí un poco desesperada”.

La crisis de Rebeca Atondo viene desde el año pasado, cuando dejó de confeccionar ropa porque sus enfermedades no se le permitieron. “Si yo pudiera trabajar no hubiera hecho esto. Pero hay días en que no me levanto, que duermo todo el día por el dolor y porque me siento muy cansada”, dice.