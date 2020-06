"Nos decían ilegales y ahora somos esenciales": los inmigrantes del campo alimentaron a EEUU sin tregua por la pandemia

Cubiertos de pies a cabeza y con una cubeta a cuestas van agachados 'piscando' o cosechando con precisión. Así lo han hecho cada día de la pandemia del coronavirus, venciendo el temor de llevar la enfermedad a casa o no tener cómo pagar sus gastos médicos si llegan a contagiarse. Son cerca de 13,000 inmigrantes los que trabajan en estos campos del pueblo agrícola de Homestead, en el sur de Florida, en su mayoría indocumentados para los que ausentarse al trabajo no es una opción.

"A pesar del miedo y la pandemia, estamos aquí, no hemos fallado ni un día", cuenta Blanca Rivas mientras supervisa los trabajos en los campos de Sifuentes Farms y reparte las cajas de madera que son llenadas de las ocras tiernas y verdes. "Estamos aquí levantando vegetales, recogiendo las cosechas para que cualquier persona tenga un plato de comida en su casa (...) sin saber qué pasará mañana", relata Blanca, una guatemalteca que lleva casi cuatro décadas en Estados Unidos. Siempre en los cultivos de Homestead.

El golpe de la pandemia del covid-19 comenzó a sentirse con más fuerza en el país a mediados de marzo. Repuntaron los contagios y arreció el temor a que colapsara el sistema de salud y hubiese personas que simplemente no pudiesen ser atendidas en los hospitales. Para muchos de los trabajadores de los campos de Homestead, esa ha sido su realidad desde que pisaron suelo estadounidense, no poder ir a un médico si se enferman porque carecen de un seguro de salud.

"Tengo miedo, pero tengo que trabajar. Porque si voy a estar en la casa nadie nos va a mantener. Nosotros necesitamos dinero para pagar la renta... para todo", cuenta Teresa, una mexicana con 17 años en Estados Unidos, más de una década en la que no ha podido regularizar su estatus en el país, como ocurre con muchos de los agricultores de Homestead.

Teresita, como le llaman de cariño en el campo, se divide con su esposo los surcos en los que cosechan ocra. En tiempos normales, trabajar en pareja les ayuda a recolectar el vegetal con celeridad y tener unas 20 o 30 cajas al día. Mientras más cajas apilan una sobre otra colmadas de ocras, más dinero reciben por su labor. Pero ante una situación inédita como en esta pandemia, no poder cosechar representa que sus ingresos, ya de por sí bajos, se secan por completo.

El campo sufre el golpe: "No había manera de vender la cosecha"

"Tuvimos un impacto muy fuerte las primeras dos semanas, se cerró Nueva York y no pudimos exportar los productos, hacerlos llegar a su destino, y tuvimos que eliminar muchos campos que no habíamos todavía cosechado", explica Pedro Sifuentes, dueño junto con su hermano de la compañía que lleva su apellido.

No había camioneros que manejaran sus vehículos con su ocra hasta Nueva York, el principal destino de sus cultivos y el estado que por lejos ha sido el más afectado por la pandemia. Cerraron las empresas mayoristas y los restaurantes y, con el paso de los días, lo cosechado fue abarrotando las neveras de Sifuentes Farms. Luego, todo ello se perdió. La decisión inmediata fue reducir su producción en un 60%, lo que tuvo un efecto dominó en sus ingresos.

Fue en ese momento cuando el campo y sus trabajadores comenzaron a sufrir el golpe. Menos ocra que recoger, menos cajas por las que cobrar y menos dinero para sus bolsillos. Aunque corrieron con la suerte de no quedarse completamente sin trabajo, como pasó con otros a los que sus 'rancheros' simplemente les dijeron que ya no había nada que hacer en los campos.

"En este momento ya no estamos tan preocupados de hacer mucha ganancia, ya nomás de que sobreviva el negocio y que tengamos suficiente para los trabajadores, con la fe de que, empezando octubre, noviembre haya una vacuna y todo pueda ser normal como antes", dice sobre una posibilidad que sigue siendo lejana.

Hasta ahora, cuando la curva de contagios en el país ha comenzado a bajar en medio de una negra cifra de más de 100,000 fallecidos a causa del covid-19, en los campos de Homestead no se ha reportado ningún brote entre los agricultores. Hasta el 23 de mayo había 990 casos confirmados de la enfermedad en esa ciudad, de acuerdo con datos oficiales. El miedo, sin embargo, sigue latente.

La angustia de los desempleados: "Debo la renta, la luz... todo"

A Melda Velázquez no le tocó la suerte de los trabajadores de los campos de Pedro Sifuentes. Ni bien el coronavirus fue declarado una pandemia fue cesada de los cultivos donde 'piscaba' guayabas. Lo que ya era una precaria situación económica en el hogar de esta guatemalteca indocumentada con 10 hijos se tornó en una tremenda angustia.

"Soy una madre soltera, ando luchando para sacar a mis niños adelante, pero ahorita con todo lo que pasó me quedé sin trabajo. Debo la renta, debo la luz, debo todo...", relata Melda con una preocupación que se convierte en llanto. Su factura de electricidad ya se empina sobre los $1,000 y lo que debe del arriendo se acerca a los $2,000.

El gobierno "ayudó a toda la gente que dicen que tienen documentos de aquí y a nosotros no nos quisieron ayudar porque somos inmigrantes. Pero todos somos iguales, el que no tengamos papeles (no debería importar) (...) Tenemos nuestros hijos de aquí, ellos son nacidos aquí y ellos tienen derecho a la ayuda", lamenta con un rostro cansado que la hace lucir mayor que sus 35 años.