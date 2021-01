Del salón a la calle: el barbero que retomó la vieja tradición de cortar el pelo forzado por la pandemia

Todo cambió

“Tú ya no tienen donde mostrar nuestros servicios de belleza. Ya no van a la oficina, ya no van a fiestas, no van a reuniones, incluso ya no salen a la calle. Comienza a haber apatía por la ima

gen en muchos y dicen: si antes me cortaba cada quince días ahora me corto cada dos meses”, asegura.