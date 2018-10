Encontrar un hogar de cuidados a largo plazo para un padre nunca es fácil y la situación se complica aún más cuando la persona no domina el inglés porque nunca llegó a hablarlo totalmente o porque el envejecimiento se lo dificulta aún más.

De acuerdo con la organización Justice in Aging , aproximadamente 5 millones de estadounidenses mayores tienen un dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés), lo que significa que no lo hablan como su idioma principal o que tienen una capacidad limitada para leerlo, hablarlo, escribirlo o entenderlo en general.

Comprenda sus derechos

Familiares y cuidadores deben conocer los derechos otorgados a todas las personas que no hablan inglés. La protección contra la discriminación por raza, color u origen nacional fue establecida en 1964 por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, y se adoptó en 2000, cuando el presidente Bill Clinton firmó una orden ejecutiva para mejorar el acceso a los servicios para los residentes con dominio limitado del inglés.

“Se requiere que cualquier receptor de fondos federales tome medidas razonables para garantizar el acceso significativo a los programas por parte de las personas LEP”, aclara la organización Justice in Aging, que defiende a los adultos de bajos ingresos.

Denny Chan, abogado del personal de Justice in Aging en Los Angeles, explica que esto incluye a los beneficiarios de Medicare o Medicaid, incluidos los hogares para adultos mayores.

“Cuando se les pregunta si comprenden la información, los cuidadores familiares tienden a decir que sí aunque no sea cierto. Están tan acostumbrados a ayudar y hacer cosas para sus seres queridos, que estarán de acuerdo con todo, aunque no entiendan completamente”, dice. “Pero estas discusiones deberían dejarse en manos de alguien que tenga dominio en ambos idiomas. Un miembro de la familia puede carecer de un vocabulario profesional o desconocer los nombres de las condiciones médicas”.

Su solicitud no tiene que ser motivo de confrontación. “Una respuesta amistosa puede ayudar, por ejemplo: ‘No me siento completamente cómodo traduciendo, ¿cómo pueden asistirnos?’”, dice. “Las instalaciones no le negarán el derecho, pero pueden presentar obstáculos. Es posible que deba esperar o iniciar un nuevo proceso. Pero los servicios profesionales son los mejores”.