Más de la mitad de los adultos hispanos han enfrentado barreras de comunicación al navegar por el sistema de salud estadounidense, revela un nuevo estudio conducido por Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research y financiado por la Fundación SCAN , que deja ver algunas disparidades que enfrenta este grupo de la población.

"Cuando le digo a los médicos que no les entiendo, traen a alguien que me hable en español y tampoco le entiendo a esa persona", cuenta a la agencia AP Antonio Torres (53), un puertoriqueño que fue criado en Nueva York y que admite que, pese a hablar inglés, no maneja la terminología empleada por los doctores. A veces incluso le dan las prescripciones con el nombre mal escrito. "No sé si me estoy tomando mi medicina o la de otra persona", agrega.