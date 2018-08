Para finales de diciembre, la mujer escribía que “el niño se veía extremadamente exausto, mientras su padre recitaba el Corán”. Para luego detallar que su corazón “iba y venía”. “Sin embargo, después de conversar con Allah, le aseguré a él que no tuviera miedo, que eso era quizás solo una ilusión”, se puede leer en el documento que se ha presentado en la corte.



En sus testimonios ha quedado revelado que algunos de los rituales que se hacían en torno al niño enfermo podía durar cinco horas cada día. Una vez el menor falleció, los actos religiosos no se detuvieron pues ahora no intentaban sanarlo si no revivirlo: “Abdul-Ghani lloraría y sus ojos volverían a su cabeza”.