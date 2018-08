"Lo que he escuchado hoy aquí es inquietante, definitivamente. Datos preocupantes sobre numerosos niños lejos de las circunstancias ideales e individuos que viven de una manera muy poco convencional, aunque si ustedes han vivido en el norte de Nuevo México durante un período de tiempo serán conscientes de que muchas personas aquí viven de maneras no convencionales", dijo la jueza Sarah Backus quien añadió: "El estado alega que había un gran plan en marcha, pero no me ha mostrado una evidencia clara y convincente de lo que en realidad era ese plan".