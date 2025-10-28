Descargar App
Yahritza y Su Esencia tendrán colaboración con Rosalía en el álbum LUX

La artista catalana Rosalía ha dado un nuevo giro en su carrera, y una de las colaboraciones que más llamaron la atención es la que protagoniza junto al trío estadounidense-mexicano Yahritza y Su Esencia en el tema “La Perla”.

Mientras que llega el 6 de noviembre, Rosalía sorprendió con el estreno del primer sencillo del álbum, “Berghain”, junto a Björk y Yves Tumor.

Un adelanto que marca el tono – “Berghain” abre la puerta

Rosalía publicó “Berghain”, primer sencillo de LUX. En esta pieza, colabora con Björk y Yves Tumor, y lleva su propuesta a un terreno orquestal, multilingüe y dramático. El título mismo —una alusión al club berlinés del mismo nombre— sugiere que no se trata solo de un hit pop tradicional. La canción habla en alemán, inglés y español, y fue grabada con la London Symphony Orchestra. Este adelanto prepara a sus seguidores para una etapa artística más ambiciosa, orquestada y con colaboraciones inesperadas.

“La Perla”: una colaboración que atraviesa géneros

En las últimas horas se confirmó que el proyecto incluirá una colaboración con el trío Yahritza y Su Esencia en la canción “La Perla”, una unión que ha generado gran expectativa entre los fans tanto del pop experimental como del regional mexicano, y que no deja de sorprender a los seguidores de ambos artistas.

El tema promete ser uno de los momentos más emotivos del disco, mezclando las raíces y sensibilidad vocal de Yahritza Martínez con la producción vanguardista de Rosalía. Aunque aún no se ha estrenado un fragmento oficial, el título ya aparece en el tracklist filtrado del álbum junto a otros nombres, lo que confirma que LUX será un trabajo lleno de diversidad cultural y musical.

Con estas revelaciones, Rosalía se prepara para una nueva etapa en su carrera, en la que apuesta por unir tradiciones, géneros y generaciones.

LUX llega tras el éxito global de MOTOMAMI (2022) y busca consolidar a Rosalía como una de las voces más influyentes y versátiles de la música en español.

