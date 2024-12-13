Uforia Rock la nueva estación para los amantes del género

Diseñada para satisfacer el anhelo de los amantes del género, esta emisora ya está disponible en la app de Uforia, en univision.com/uforiarock, o sintoniza el canal HD3 de 107.5 en Miami, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos del rock en español tanto establecido como emergente.

PUBLICIDAD

Lo que distingue a Uforia Rock es su enfoque en la narrativa. Los oyentes podrán disfrutar de historias fascinantes sobre la música y sus artistas. Encontrarán canciones de los 80’s, 90’s, hasta los nuevos artistas. Además, historias que cuentan momentos de nostalgia de este género, cuidadosamente editados para ofrecer una experiencia auditiva incomparable.

Dirigida por Polo Troconis, la lista de reproducción de Uforia Rock incluye una combinación de bandas icónicas y nuevos talentos, mostrando lo mejor del rock en español. Desde clásicos inmortales hasta descubrimientos frescos, esta emisora busca conectar generaciones y ofrecer algo para todos los gustos.