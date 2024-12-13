Descargar App
Uforia Music

Uforia Rock la nueva estación para los amantes del género

La escena musical de Estados Unidos está a punto de vivir una revolución con el lanzamiento de Uforia Rock, la primera estación de radio HD 100% en español dedicada al rock.

Univision picture
Por:Univision

Diseñada para satisfacer el anhelo de los amantes del género, esta emisora ya está disponible en la app de Uforia, en univision.com/uforiarock, o sintoniza el canal HD3 de 107.5 en Miami, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos del rock en español tanto establecido como emergente.

Lo que distingue a Uforia Rock es su enfoque en la narrativa. Los oyentes podrán disfrutar de historias fascinantes sobre la música y sus artistas. Encontrarán canciones de los 80’s, 90’s, hasta los nuevos artistas. Además, historias que cuentan momentos de nostalgia de este género, cuidadosamente editados para ofrecer una experiencia auditiva incomparable.

Dirigida por Polo Troconis, la lista de reproducción de Uforia Rock incluye una combinación de bandas icónicas y nuevos talentos, mostrando lo mejor del rock en español. Desde clásicos inmortales hasta descubrimientos frescos, esta emisora busca conectar generaciones y ofrecer algo para todos los gustos.

Con el lanzamiento de Uforia Rock, los amantes del rock en español tienen ahora un espacio exclusivo donde la pasión por la música se combina con historias inolvidables. Descárgala ya en la app de Uforia, en univision.com/uforiarock, o sintoniza el canal HD3 de 107.5 en Miami, para unirte a esta nueva era del rock.

