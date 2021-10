Uforia #NewMusicPicks: ¡Octubre llega con más música nueva!

Tú No Me Conoces- Danny Ocean, Tini

¡Venezuela y Argentina in the house! Creando un collab explosivo, Danny Ocean y Tini encienden todas las redes con su new single, “Tú No Me Conoces”. Esta coqueta declaración de amor se trata de confesarle a una persona que te gusta que, aunque hoy en día muchos solo quieren jugar, tú te mueres por enseñarle tus trucos y darle un amor con mucha dosis de libertad.

Llena de un ritmo pegajoso, este dembow sin duda superará todas las expectativas.