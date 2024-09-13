Uforia #NewMusicPicks: Nathy Peluso, Nicki Nicole, María Becerra, SOG, Piso 21 y más estrenan música nueva

Club Grasa Remix Ep - Nathy Peluso

La cantante, compositora, rapera y provocadora argentina Nathy Peluso (@NathyPeluso) ha lanzado el EP «CLUB GRASA». Nathy está lanzando su primer proyecto de remixes, seleccionando a productores de todo el mundo para reinterpretar 8 canciones del álbum ‘Grasa’ con su propio estilo original.Las 16 canciones del álbum van acompañadas de viñetas de vídeo conceptualizadas por Nathy.

Somos 3 - Lit Killah, Nicki Nicole

Los fenómenos argentinos LIT Killah y Nicki Nicole unen fuerzas una vez más con el estreno de "Somos 3". La canción, que fusiona lo mejor del trap y el estilo urbano, es una oda a la amistad y la libertad. El tema, grabado en la ciudad de Madrid, España, durante el verano, destaca química y amistad entre ellos, quienes ya han demostrado que cuando están juntos, son una fuerza a tener en cuenta.

Agora - María Becerra

La espera terminó: Maria Becerra presenta "Agora", uno de los lanzamientos más esperados por los fans de la artista. Con una lírica que entrelaza el español, el portugués y algo de inglés, "Agora" es una balada con reminiscencias de la bossa nova, que habla de amores, dolores, y las ganas de volver a querer. El videoclip, toma el clima onírico de la canción para llevarlo a una oscura playa de sirenas desde donde Maria proyecta esa idea de pensar ahora en ese pasado al que quiere volver.

Gané Cuando Te Perdí - SOG, Piso 21

El productor y artista colombiano SOG continúa su ascenso imparable con el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Gané Cuando Te Perdí", junto a la sensación de la música latina Piso 21. El tema transmite un mensaje conmovedor sobre el amor propio y el crecimiento personal, enfatizando la liberación que viene al perder a alguien que no era adecuado para ti. Tras el éxito global de "El Ritmo Que Nos Une", el himno oficial de la selección colombiana, que rompió récords de streaming en Colombia en un solo día, SOG ha consolidado su posición como uno de los principales productores colombianos a nivel internacional.

Háblame Claro - Yandel, Feid

Después del éxito global de "Yandel 150", la leyenda del reggaetón, Yandel, se une nuevamente a Feid, uno de los artistas más destacados del momento, para una colaboración que promete. "Háblame Claro" no solo anticipa ser una continuación exitosa de su trabajo conjunto, sino que también marca la antesala perfecta para lo que será uno de los lanzamientos más significativos en la carrera de Yandel: su nuevo álbum, "Elyte". En un track que reafirma su propuesta creativa, "Háblame Claro" establece el tono para un álbum que busca marcar un antes y un después en la carrera de Yandel y su impacto en la música urbana.

Lo que escribí mientras no estabas :) - Marcelo Rubio (álbum)

El cantautor venezolano Marcelo Rubio presenta su esperado álbum debut, “Lo que escribí mientras no estabas :)”, un viaje autobiográfico, narrativo y musical a través del dolor y la sanación de un corazón. A lo largo de 12 canciones, presentadas a la audiencia como doce páginas del diario de Marcelo –que a su vez representan 12 meses–, el cantante nos lleva a un universo musical en donde las estrellas, la luna, un lápiz y una hoja de papel son testigos de tres facetas por las que atravesó durante la superación de este amor: la nostalgia, la rabia y la paz de un nuevo comienzo. Cada canción representa un mes en este viaje emocional, creando una narrativa cronológica de este proceso de sanación.

SOLO - Chencho Corleone (álbum)

El renombrado artista puertorriqueño ha acabado con la espera del lanzamiento de su primer álbum de estudio, titulado "Solo", una colección de 17 canciones que exploran diversas historias al ritmo contagioso y la voz distintiva de Corleone. El álbum cuenta con destacadas colaboraciones de artistas como, Rauw Alejandro, Jowell y Randy, Jay Wheeler, Peso Pluma y DJ Snake lo que asegura una propuesta versátil que promete ser un éxito.

Por Si No Te Vuelvo A Ver - Morat

lanza su nueva canción con la que siguen dando pistas de lo que será su nuevo proyecto. "Por Si No Te Vuelvo a Ver" está llena de energía, es vibrante y repleta de brillos armónicos y habla de ese amor de verano que sabes que dura lo que duran las vacaciones y lo tienes que dar todo antes de que cada uno emprenda el camino de vuelta. Vivir el presente y no obviar oportunidades por miedo a perderlas.

Repetimos - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell

El renombrado pianista internacional y colaborador global Arthur Hanlon se une a las estrellas de la música latina Darell y YOTUEL para el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Repetimos". Con un toque latino que es a la vez picante y movido, "Repetimos" encapsula las vibrantes historias de parejas y sus experiencias compartidas. Su ritmo cautivador y letras pegajosas invitan a los oyentes a revivir momentos de romance y emoción.

Mala Junta - Cris Mj, Floymenor

El fenómeno de la música urbana, Cris MJ ha demostrado que tiene la clave para conquistar continuamente a sus millones de fanáticos y esta vez, lanza “Mala Junta” junto a Floyymenor. Este inesperado EP llega con las canciones “Dejame pensar” y “Después de la una” para confirmar que las colaboraciones entre los dos talentos más destacados del género urbano de Chile prometen ser un éxito rotundo, combinando el estilo único de ambos artistas en canciones llena de energía, ritmo y letras pegajosas.

Tonada Del Callejero - Mari La Carajita

La destacada artista venezolana Mari “La Carajita” lanza su nuevo sencillo, “Tonada del Callejero”, un tema que destaca por su mezcla única de tradición y modernidad. La canción, compuesta y producida por Mari, refleja su habilidad para fusionar influencias musicales y ofrecer una propuesta audaz y fresca. En este tema, celebra la conexión entre la calle y ella, donde la voz de Mari se entrelaza con la esencia del género folclórico de la tonada, incorporando elementos contemporáneos que crean una experiencia auditiva distintiva.

La Pena - Mike Bahia

Mike Bahía estrena su nuevo sencillo "La Pena", la cuarta salsa de su más reciente proyecto musical que lo llevó de vuelta a Cali, inspirando su visión salsera. En esta canción, Bahía aborda la dolorosa experiencia del desamor y la soledad, narrando la frustración de un amor no correspondido. Con su estilo inconfundible, transmite la desilusión de entregarlo todo en una relación, solo para darse cuenta de que nunca fue valorado. A lo largo de "La Pena", el artista explora los altibajos emocionales de un amor imposible de olvidar, conectando con quienes han amado en soledad.

Mi Otro Yo - Charlie Zaa, Pancho Barraza

Charlie Zaa regresa con un emocionante sencillo titulado "Mi Otro Yo", en colaboración con el legendario Pancho Barraza. En este conmovedor vals, ambos artistas exploran las complejidades del amor y las relaciones, reflejando los sacrificios y renuncias necesarias para mantener viva una relación, incluso cuando los conflictos amenazan con fracturarla. "Mi Otro Yo" es una profunda reflexión sobre el perdón y el esfuerzo mutuo para cambiar por el bien del amor.

Los Santos - Nik Salazar

Tras el éxito de "Paquita" y haber ganado el premio a "Mejor canción pop masculina" en los Premios Estela en Guatemala, el artista colombiano Nik Salazar regresa con un nuevo sencillo titulado "Los Santos". Este tema promete consolidar su trayectoria, manteniendo su distintivo estilo al fusionar pop, R&B y un toque urbano. En "Los Santos", Salazar demuestra su habilidad como compositor, abordando las tentaciones humanas y afirmando que nadie es un santo. Inspirado en vivencias reales, describe la canción como un acto liberador, tanto en su creación como en su interpretación, revelándose de manera auténtica y sin reservas.

40° - Soley

"40°" es la nueva apuesta de la colombiana Soley, también conocida como "La Bellakita", quien sigue marcando su huella en el género urbano con su versatilidad. Este tema, descrito como el "propio perreo", fusiona reggae y reggaetón, perfecto para sudar en la discoteca. Mientras que su anterior sencillo. "40°" hace referencia al calor generado entre el baile, el coqueteo y la sensualidad. El video fue grabado en Medellín, donde también nació la letra y producción junto a The Prodigiez, mostrando a Soley empapada de agua y jabón, intensificando el ambiente vibrante de la canción.