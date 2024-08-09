Uforia #NewMusicPicks: DannyLux, Tiago PZK, Anitta, Emilia, J Balvin, Xavi y más estrenan música nueva

Alegría - Tiago Pzk, Emilia, Anitta

Tiago PZK se une a Anitta y Emilia en una canción de funk que conecta a Argentina y Brasil. "Alegría" es una canción de seducción y fiesta, cuyo coro en portugués promete convertirse en el himno de todos los antros de la región, con una frase que será repetida una y otra vez. Visualmente, el video destaca a cada uno de los artistas, haciendo que todos los fandoms se alegren por la presencia de sus ídolos, siendo el complemento perfecto para esta canción de verano.

Soltera - DannyLux, 8onthebeat

Saliendo de su zona de confort para crear un nuevo himno para las chicas solteras, lanza su nuevo sencillo, “Soltera” con el productor 8onthebeat. La canción muestra la experimentación continua de Danny con diferentes géneros, una verdadera evolución de su arte, mientras se separa de sus habituales tristes himnos sierreños y se sumerge en la escena de la música EDM y house para su nuevo proyecto paralelo, DESCXNTRXL.

Una Semana - Xavi

Xavi está de vuelta con "Una Semana". La canción, escrita por la estrella GenZ explora los desafíos de dejar una relación que le ha hecho daño y nunca volver a esa persona acompañado de un nuevo video filmado en Los Ángeles por el director, Héctor "El Toro" (Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Junior H +). Xavi se encuentra actualmente en el estudio grabando su álbum debut de larga duración en Rosarito, CA, y lo podrás ver en vivo el 24 de agosto en el Latino Mix Live en Dallas. Compra acá tus entradas.

Rayo - J Balvin

Es esta sincera necesidad de conexión humana la que ha llevado a Balvin a crear un álbum que parece más una fiesta en casa que una colección de canciones. Rayo es la encarnación de una comunidad, y escucharlo es como dar un vistazo a cómo sonaría el playlist ideal de Balvin, con los grandes nombres de la música mezclados con las nuevas estrellas del futuro. El álbum mezcla reggaetón con elementos de pop electrónico, dembow y sonidos urbanos, con colaboraciones entre viejos y nuevos amigos: Blessd, Dei V, Luar La L, Ryan Castro, Omar Courtz y YOVNGCHIMI.

Passoa - Jhayco, Kapo

Jhayco sigue innovando los sonidos del reggaetón, debutando hoy un ardiente tema de dancehall veraniego, "Passoa" con la estrella emergente Kappo, que combina letras románticas con ritmos contagiosos. “Passoa” captura la esencia de reavivar un romance pasado para un encuentro apasionado. Inspirado por el vibrante color del licor Passoa, Jhayco compara poéticamente el atardecer con su color con la frase, “El Cielo color Passoa”, mientras que Kapo aporta emoción cruda, recordando una apasionada relación pasada.

Solo Tuyo - Gusi

El amor como una fuerza que nutre la inspiración de Gusi sigue punteando la temática de sus canciones, esta es una canción hecha para que las personas se enamoren, para que se acerquen aún con el miedo que se siente declarar el amor, y con mayor razón: declarar el amor para toda la vida. Es una canción inspirada en el amor positivo, en una persona que se levanta y sabe que algo bueno está por pasar, en este caso es saber que te vas a encontrar con el amor de tu vida, esa persona y ese sentimiento que te parece tan increíble que lo clasificas como “un atropello de la suerte” y un premio más grande que la lotería como dice la canción, es una guía para encontrarte con esa persona con quien vas a compartir el corazón de manera sincera.

Turbina - Farruko

Farruko se asocia con el productor Austin Millz para un éxito de fin de verano. En este tema, la superestrella puertorriqueña y el músico nacido en Harlem y sensación viral de talento forjan una audaz fusión entre ritmos urbanos y música house, dando vida a un sonido electrizante e innovador que no sólo desafía las normas establecidas, sino que lanza la música urbana latina a alturas sin precedentes. ‘Turbina’ continúa la misión inspiradora de Farruko entregando un poderoso mensaje de esperanza y crecimiento personal.

Los Cuadros - Peso Pluma & Tito Double P

"Los Cuadros" es una poderosa fusión de corridos tradicionales y producción moderna, con una introducción épica que sumerge a los oyentes en el mundo de estos dos innovadores de la música mexicana. La narrativa y la letra de la canción resuenan profundamente en los fanáticos, contando historias de la vida y las experiencias de Double P. La sinergia entre la distintiva voz de Peso Pluma y el estilo dinámico de Tito Double P crea una armonía única que captura la esencia del corrido y le agrega un toque fresco y contemporáneo.

Insomnio - Nicky Jam

"Insomnio" es un merengue mambo que captura las emociones intensas y la complejidad del desamor. La producción del sencillo estuvo a cargo de Jorge Milliano, mientras que la composición es obra del mismísimo Nicky Jam. La canción habla del desamor en su máxima expresión, explorando cómo la pérdida de un amor puede llevar a una persona a caer en viejos vicios y lo difícil que es superar el dolor de un corazón roto.

Enhorabuena - Manuel Turizo

Manuel Turizo, regresa con un nuevo y vibrante sencillo. Este rítmico merengue, promete conquistar las pistas de baile con su ritmo contagioso y su vibrante energía festiva que transita los caminos del desamor. El nuevo tema está diseñado para ser un himno alegre, alentando a los oyentes a bailar y cantar sin inhibiciones, invitándolos a sumergirse en la energía jubilosa que el merengue ofrece.

Nunca Es Suficiente - Pj Sin Suela

PJ Sin Suela sigue revolucionando el panorama musical con su último lanzamiento, "Nunca es Suficiente". El tema mezcla sonidos de bolero con ritmos lofi, mostrando el intrépido enfoque de PJ hacia la experimentación musical. Este single, tercer adelanto de su próximo álbum "Toda Época Tiene Su Encanto", que saldrá el 6 de septiembre, ofrece una visión refrescante del amor propio. El vídeo que acompaña a la canción refleja el ambiente relajado del tema, con una estética vintage que complementa a la perfección el estado de ánimo de la canción.

El Comienzo - FloyyMenor

Este EP de 7 canciones está inspirado en la historia de superación de FloyyMenor. Comenzando con actuaciones en clubes nocturnos en Chile a una edad muy temprana y ahora acumulando 1 billón de streams con Sólo Gata, el joven de 18 años demuestra que tiene lo que se necesita para triunfar en la industria.

X2 - Polo Gonzalez

Uno de los artistas con mayor proyección en la escena mexicana urbana, presenta hoy X2, su cuarto lanzamiento del año, con el que continúa aportando nuevos elementos al género. En este sencillo el artista incluye líneas de charchetas que combina a la perfección con barras de rap en el post coro, un sonido con el que demuestra su capacidad y versatilidad para crear nuevos sonidos. La letra de la canción tiene un significado muy especial para el artista, pues refleja el arduo trabajo y los desafíos que ha tenido que enfrentar para posicionarse en la industria; “Todo lo que me deseas, te lo deseo X2”, dice una de las líneas de X2.

Cuéntame - Majo Aguilar, Alex Fernández

Majo Aguilar invita a Alex Fernández a este sencillo titulado “Cuéntame” una canción inédita escrita por Majo Aguilar. Los Aguilar y Los Fernández, dos de las dinastías más representativas de la música mexicana, se unen por primera vez en un dueto sin precedentes a través de sus integrantes, quienes representan orgullosamente su herencia musical.

Chimbita - ANGEL22

El talentoso cuarteto de chicas está de regreso con, una canción que promete ser la más chimba de todas sus producciones. "CHIMBITA" es más que una canción; es una celebración en la que se unen cuatro mujeres de diferentes países para transmitir lo que tienen en común como latinas: la energía y la alegría para disfrutar cada momento de una manera única. Una mezcla vibrante de géneros como dancehall, reggaetón y dembow, siempre trayendo lo mejor de cada país y creando un ambiente muy chimba entre amigas.

Somos 3 - Maldy

Lanzado junto con el video musical oficial, este tema está lleno de ritmos pegadizos y energía contagiosa, mientras Maldy continúa cautivando a los oyentes con su estilo atrevido. “Somos 3” muestra el talento de Maldy para mezclar letras sensuales con ritmos irresistibles. La canción es una celebración del deseo y la pasión, en la que Maldy expresa su amor por la compañía de las mujeres.

Tequila con Cerveza - Luis Alfonso, Blessd

Tequila con Cerveza” se presenta como esa nueva línea musical de Luis Alfonso, que él mismo denominó “Corridos Contentosos” como lo es “Chismofilia”, tema que ya suma más de 31M de views en YouTube. Ahora hace un hito muy importante en su carrera musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Tequila con Cerveza” una canción que decide lanzar en colaboración, conBlessd, uno de los artistas urbanos más reconocidos en el momento. Luis Alfonso tenía una parte de la canción hecha, y para hacerle honor a la canción, tomaron tequila con cerveza mientras grababan las voces del tema que quedó listo en esa sesión.

Ocupado - DFZM

La nueva apuesta de Keityn junto a La Créme, llega con el nuevo sencillo, con el que, desde ya, pretende revolucionar la música urbana. Esta es la primera entrega del EP debut que llevará el nombre de DFZM by La Crème, y con el que promete redefinir el panorama musical.

W Sound 01 Soltera - Blessd, Westcol, Ovy On The Drums

El hitmaker hecho en Medellín, se ha juntado con Westcol, el streamer #1 de Colombia, y el reconocido productor Ovy On The Drums para crear “W Sound,” una serie de sesiones musicales que empezará con artistas locales de Colombia y se expandirá a talentos de distintos países. Todos los tracks serán producidos por Ovy on the Drums y se difundirán a través del canal de streaming de Westcol. La primera entrega de “W Sound” es el tema “Soltera,” interpretado por Blessd. Esta canción destaca por el sonido único de Ovy y la voz de Blessd está convirtiéndose rápidamente en un imprescindible para los playlists de fiesta.