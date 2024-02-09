Uforia #NewMusicPicks: Camilo, Evaluna, Alfredo Olivas, Los Dos Carnales, Danny Ocean, y más lanzan música nueva

Plis - Camilo y Evaluna

Por redes sociales, le pidieron a Camilo y Evaluna que volvieran a hacer una canción juntos. Ante eso, se pusieron a la tarea y crearon un tema alegre, bailable, llamado Plis, con un video grabado en su casa y que despertó rumores de embarazo de Evaluna. Junto a esta canción, el cantante colombiano estrenó su mini EP de tres canciones, llamadas Gordo, No Se Vale y Plis.

Amor, Medio Friends - Danny Ocean

El cantautor y productor venezolano nos vuelve a sorprender al lanzar dos nuevos temas: “Amor “y “Medio friends”, temas que tocan ese sentimiento que nos une; el amor. La primera, una canción que tenía escrita hace cuatro años y donde habla del amor propio. ‘Medio Friends’, nació de un campamento que hizo Danny Ocean en julio de 2023 en Las Terrenas, República Dominicana. Una historia de dos amigos que se encuentran en un momento sexual.

Asignatura Pendiente - Alfredo Olivas

Considerado como uno de los cantautores más importantes de la música mexicana, AlfredoOlivas lanza después de un año su nuevo tema “Asignatura Pendiente”. Escrito por el mismo Alfredo, narra de una forma poética la historia de una experiencia incompleta que le gustaría continuar, buscando la forma de encontrarla nuevamente. Es el primer sencillo de su próximo material discográfico.

El Asere de Aseres - OVI

El artista cubano estrena su álbum "El Asere de Aseres", en el que refleja la versatilidad musical de Ovi, con influencias que van desde el reggaetón hasta la salsa y el pop. Con 18 temas y más de 24 colaboraciones, el álbum cuenta con la participación de reconocidos artistas como Blessd, Polima Westcoast, Ryan Castro, Lit Killah, y muchos más. El sencillo con el que se estrena el disco completo es “Se Cansó” junto a Pailita. Un tema que tiene todo para ser un hit en discotecas. Relata la historia de una mujer a la que le partieron el corazón pero está puesta para salir, ya que se cansó y lo único que quiere es reggaeton.

Déjate ir - Nath, Piso 21

La cantante Nath revela su primer lanzamiento del año con una emocionante colaboración junto a la icónica agrupación colombiana Piso 21. Esta alianza representa un hito para Nath, marcando su primera conexión con artistas de la vieja escuela colombiana en el sencillo titulado "Dejarte Ir". La agrupación PISO 21, ha sido una inspiración duradera para Nath, desde sus días de colegio cuando los acordes de la banda resonaban en los descansos. Esta canción no solo es especial para Nath la artista, sino para Nathaly la persona, al cumplir el sueño de colaborar con los artistas que la acompañaron durante su crecimiento.

Noches de Más - Alejo

El nuevo sencillo de Alejo, marca el inicio de una emocionante travesía musical con Alejo. Este cautivador sencillo fusiona de manera innovadora el trap latino con la intensidad del drum & bass, ofreciendo una experiencia sonora fresca y moderna que refleja el talento único de Alejo. Esta canción en particular nos sumerge en una narrativa apasionante que aborda las noches perdidas que paso lejos de un crush que ya no quiere saber del artista.

La Cumbia Triste - Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández se unen para regalarnos una experiencia musical única. Este esperado lanzamiento promete cautivar corazones y ser el tema que marque el inicio de un año lleno de éxitos. La combinación de la cumbia característica de la banda con la emotividad del estilo ranchero de Fernández crea una experiencia musical inigualable.

Llorando en Chanel - Moffa

El artista puertorriqueño lanza su nuevo sencillo mezclando sonidos de hip-hop, trap y R&B. El tema demuestra la versatilidad de Moffa mientras continúa experimentando con géneros nuevos. Esta canción forma parte de la nueva etapa de Moffa, en la que sigue desarrollando su arte junto a su voz y estética personal. La canción gira en torno a un triángulo amoroso, con la tercera persona tratando de enseñarle a la mujer que él es la persona con la que debería estar porque la trataría mucho mejor.

Era de Cristal - J Noa

¿Alguna vez se han preguntado por qué la felicidad en tan efímera, por qué la tristeza es insistente y vuelve si se va? ¿Se han preguntado si es necesario que exista la maldad, se han preguntado por qué el humano no sabe amar? se cuestiona J Noa en su nuevo sencillo “Era de Cristal.” El tema se enfoca en los problemas comunes de la juventud con respecto a la salud mental, la felicidad y la ansiedad de vivir en un mundo donde el sufrimiento parece ser inevitable.

Cuidad Del Sol - DannyLux

DannyLux lanza, “Ciudad Del Sol,” la nueva canción de evoLUXion, la versión deluxe de su álbum, DLUX. El joven romántico canta sobre reconectarse con un amor a distancia mientras avanzan en su ardiente relación. Escrita por DannyLux junto a sus compañeros de banda, la canción presenta letras más atrevidas y maduras. Los instrumentales y pulsantes sonidos electrónicos demuestran aún más que la constante experimentación con diferentes géneros está ayudando a Danny a crecer en su arte.

Chris Jedi & Gaby Music - Los Marcianos Vol. 1

Los top productores de la industria Latina Chris Jedi y Gaby Music lanzan el muy esperado EP de cinco pistas, "Los Marcianos Vol. 1". La compilación combina el dominio de nombres establecidos de la música latina como Dei V, Anuel AA y Ozuna en el apasionante tema de reggaetón "Bad Boy", así como el rapero y cantante puertorriqueño Kendo Kaponi. El esfuerzo colaborativo crea una experiencia elevada para oyentes con diversas perspectivas, estilos y energías creativas.

Historia - Jay Wheeler

‘La Voz Favorita’, lanza su nuevo sencillo “Historia”. Es el primer tema de su esperado octavo álbum de estudio. Con “La Historia Que Quiero es Contigo”, inicia la primera línea del coro de la canción, que nos transporta al viaje reflexivo de autodescubrimiento de Wheeler y los conflictos que esto conlleva. El tema trae con un mensaje que resuena en todos aquellos que están tratando de descubrir su “Historia”. En el video musical, Jay atraviesa por una lucha consigo mismo mientras confronta los ecos de su pasado y los conflictos de seguir hacia adelante. La narrativa del video se basa en “Jay vs. Jay”, quien se encuentra sobre el escenario de un auditorio vacío y a la misma vez se observa entre la multitud. Los visuales conceptualizan la experiencia de las batallas internas del autodescubrimiento y la importancia de progresar.

El Buen Muchacho - Los Dos Carnales & Yeison Jimenez

El anticipado sencillo "Un Buen Muchacho" es un emocionante encuentro musical que fusiona los estilos norteños de México y Colombia. Los Dos Carnales y Yeison Jimenez se unen por primera vez para presentarnos una melodía cargada de inspiración y superación. Los estilos únicos de estos artistas, se unen en perfecta armonía, brindando a los seguidores un encuentro impactante de culturas y una celebración inolvidable de la música regional.