Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Música nueva para tu playlist!

La Nota- Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Myke Towers



¡Súbele al volumen porqué este temazo hará que muevas tu cintura! Manuel Turizo en colaboración con Rauw Alejandro y Myke Towers presentan su nuevo tema, “La Nota”. Fusionando los flow icónicos de estos tres artistas, han logrado crear una song explosiva que transmite electricidad y sensualidad. En su divertido video musical, cada uno se convierte en juguete, mientras esperan a ser elegidos en la juguetería por una chica.





Que Mal Te Fue (Remix)- Natti Natasha, J Quiles, Miky Woodz



¿Qué pasó que este banger se puso aún mas spicy? Natti Natasha lanza tremendo remix de su summer hit, “Que Mal Te Fue”. Junto a J Quiles, Miky Woodz y el productor Dimelo Flow, han puesto un twist inesperado al tema, en donde cada uno relata su punto vista y crean un triángulo amoroso. Su homemade video al estilo social media, incluye clips de sus fanáticos quienes han brindado mucho apoyo al tema.





Ten Cuidao- Farina, Thalía



¡“Ten Cuidado” con este par porque te puedes quemar! Esta week Farina junto a Thalía vienen con un collab que está on fire. Irradiando girl boss vibes, estas dos reinas deslumbran con un tema que empodera a la mujer, demostrando que son independientes, que no necesitan nada de nadie y que solo quieren divertirse. En el music video, las vemos jugar un peligroso e intenso juego de ajedrez donde ambas terminan haciendo checkmate.





Latina (Remix)- Reykon, Maluma, Becky G, Tyga



¡Que tremenda sorpresa! Reykon nos ha dejado a todos mindblown con el remix de su temazo “Latina” junto a Maluma. Esta new version viene acompañado de los talentosos Becky G y Tyga, quiénes le han venido a poner un spanglish twist, elevando la canción to a whole new level. Mediante sus líricas resaltan los encantos y la belleza que tienen todas las mujeres latinas, con la cuál vuelven locos a todos.





La Buena-Nacho



¡Todo llega en el momento que debe llegar…y esta canción llegó justo cuando la necesitábamos! Nacho viene a ponerle flow romántico a nuestro weekend con el debut de su nuevo tema “La Buena”. Siguiendo con ese ritmo único que lo caracteriza, este new release se basa en lo que parece ser una declaración de amor por haberse encontrado con la persona que le corresponde. ¡Definitivamente es un must para tu playlist!





Demasiadas Mujeres- C. Tangana



¡Otro HIT para la historia! Once again, C. Tangana viene a superar todas nuestras expectativas con su nuevo tema, “Demasiadas Mujeres”. Con un beat único que mezcla influencias de música española, tecno y rap, nos confiesa sobre esos encuentros “amorosos” que ha tenido con muchas mujeres y las huellas que han dejado en él. Esta song es parte del nuevo proyecto que está por venir del madrileño.





Desesperado (Voy A Tomar)- Joey Montana, Greeicy, Cali y El Dandee



¡ Cheers por este junte increíble! Estos tres grandes de la música estrenan su tan anticipado tema “Desesperado (Voy A Tomar)”. Con esta canción nos cantan sobre un ex amor por el cuál todavía tienen sentimientos encontrados e intentan olvidar tomándose un par de tragos. Joey y Cali y El Dandee presentan el punto de vista masculino, mientras Greeicy nos relata el lado femenino, demostrándonos ambas partes de la relación.





Dale Con To’- iZaak, Farruko



¡iZaak y Farruko vienen a darle con todo! Este icónico dueto estrena un tema que sin duda se convertirá en un himno para superar el desamor. “Dale Con To’”, se trata de motivar a las personas pasando por una ruptura amorosa a olvidarse de esa persona quién les hizo daño y salir a divertirse durante la soltería. Con sus melódicas voces y su ritmo pegajoso, no te podrás sacar esta song de la cabeza.





El Rey Del Punchline (EP)- Omy De Oro



¡Omy De Oro ha venido a demostrar porqué es “El Rey Del Punchline”! Lanzando su primer y tan anticipado EP, este puertorriqueño viene a encender todas las plataformas digitales. Compuesto de 7 canciones, incluyendo sus latest hits “Estadía” y “Lalu”, este proyecto presenta el balance perfecto entre su lado comercial y sencillos callejeros. Sus temas que hablan acerca de dificultades, amor y la vida de barrio, harán que muchos se sientan identificados.





Cul De Sac- Hunters Of The Alps



Back and better than ever! La colaboración musical que comenzó en el 2012, Hunters Of The Alps, regresa con su primer sencillo en años. Esta vez viene como proyecto solista del talentoso cantautor, Mario Giancarlo Garibaldi. Combinando sonidos de su infancia que recuerda de su nativo país Perú con laid-back pop, ha logrado crear una vibe and chill song que te provocará bailarla pegadito con tu pareja. ¡No te la puedes perder!





La Marisoul And The Love Notes (Álbum)- La Marisoul



¡Cartitas de amor para el alma! La Marisoul, vocalista de la banda mexicana-americana La Santa Cecilia, debuta su primer álbum como solista. Titulado, “La Marisoul and The Love Notes”, este disco será lanzando en dos volúmenes y fue grabado en vivo con una orquesta de 24 músicos. La primera parte consiste en 7 canciones clásicas que nos harán recordar a nuestros amores del pasado y ayudará a sanar los corazones rotos.





La Barda- Kanales



¡Esta canción es para todos los que batallan de verdad! Uno de los exponentes más innovadores del género Regional Mexicano, Kanales, presenta su más reciente sencillo, “La Barda”. Este corrido se trata sobre la vida que comienzas y la vida que dejas cuando emigras a otro país. Mediante sus líricas levanta conciencia sobre la realidad de la pobreza, la gente de campo y la crisis social ¡Es un must para escuchar!