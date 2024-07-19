Uforia #NewMusicPicks: Edén Muñoz, Sofía Reyes, Gloria Trevi, María Becerra y más estrenan música nueva

Siempre Llegas Tarde - Lasso, Sofia Reyes

Los artistas se han unido para lanzar su nuevo sencillo “Siempre llegas tarde”, una cumbia pop que promete conquistar corazones y hacer bailar a todos con su mezcla de estilos y ritmos musicales. “Siempre llegas tarde” se destaca por su melodía pegajosa y letras que reflejan situaciones cotidianas con las que muchos se identificarán. Esta colaboración une las voces distintivas y el carisma de ambos artistas, creando una pieza musical que destaca por su frescura y autenticidad.

No Sabes La Que Te Espera - Eden Muñoz, Luck Ra

El prometedor artista argentino Luck Ra une fuerzas con Edén Muñoz en una cumbia rítmica que pretende tender un puente entre México y la rica cultura argentina. El unísono de las voces de ambos se complementa a la vez que permite a cada uno de ellos mostrar sus dotes musicales únicas. La alegre cumbia permite que el público se mueva y se sienta más ligero a pesar de que la letra encierra una pesada historia de desamor. La melodía de No Sabes Lo Que Te Espera está guiada por el acordeón, la percusión y el sintetizador, una colaboración que une lo mejor de ambos mundos. La gira estadounidense de Como En Los Viejos Tiempos, recientemente anunciada por Eden, comienza en agosto en el estado de Texas, con paradas en Florida, Arizona, Georgia, Indiana, Nevada y California hasta noviembre.

Borracha - Maria Becerra, Gloria Trevi

La icónica Gloria Trevi se une a la artista internacional Maria Becerra en su nuevo sencillo "Borracha". Como parte de los adelantos que Maria está realizando de su próximo álbum, este tema promete convertirse en un himno para todas las personas que han vivido la traición en el amor. “Borracha” narra la historia de una mujer que confronta la infidelidad de su pareja, encontrando su propia fuerza y poder salir adelante luego de la ruptura amorosa. Para esta colaboración Maria eligió a una de las mujeres más importantes de la música Mexicana, Gloria Trevi.

¿Cuándo Se Va'ir El Calor? - Leton Pé

La cantautora, bailarina y actriz dominicana Letón Pé calienta el verano con su nuevo éxito. En esta nueva canción juega con los ritmos dembow y la música electrónica, cantando sobre el calor sofocante de la República Dominicana mientras revive sus recuerdos de infancia con una fiesta manguera en el patio trasero. Además, acaba de ser anunciada como uno de los Artistas 2 Watch de Premio Juventud de este año que serán en Puerto Rico el 25 de julio. La cantante continuará dando a sus fans exactamente lo que están buscando este verano.

¿Para qué? - Ela Taubert

La innovadora cantautora y artista sorprende a sus fans con su nuevo sencillo “¿Para Qué?”, la segunda parte de la historia presentada por la colombiana en su anterior tema, “¿Cómo Pasó?”. La canción narra las secuelas de una relación fallida de adolescencia, los sentimientos luego de la ruptura, así como el empoderamiento, el valor y respeto propio ante el regreso de un ex, que meses después busca enmendar las heridas. A través del tema, la nueva “it girl” del pop latino explora por primera vez sonidos del country/folk fusionados con el pop/rock latino.

Sabe Bien - Pedro Capó

Este tema refrescante y vibrante es un pop rock que mantiene a Capó en su estilo único y romántico, prometiendo conquistar una vez más los corazones de sus seguidores y convertirse en unas de las canciones favoritas del verano. Además del lanzamiento del sencillo, "Sabe Bien" llega acompañado de su video musical oficial, que complementa perfectamente la letra y el ritmo de la canción en una íntima presentación al estilo alegre y divertido del boricua.

Afro - Yandel

Yandel llega con ‘Afro’, su nuevo sencillo que narra una historia de encuentro casual entre dos personas en una fiesta. Ella tiene una preferencia por hombres con una actitud maleante que la hagan sentir intensas emociones. Él le hace una invitación simple y honesta: un encuentro apasionado, en un lugar discreto y la posibilidad de disfrutar del momento sin compromisos, sin romper corazones; con solo una promesa, romper esquemas y hacerla conocer una intensidad completamente desconocida para ella.

Venequia - Danny Ocean (EP)

Danny Ocean lanza su esperado EP titulado “venequia.” que es un reflejo de desahogo a los sentimientos y emociones de Danny en su relación latente con Venezuela a través de la música. Un mensaje de esperanza, que representa el sentir de sus hermanos venezolanos, profundizando en cambiar la justicia por la paz, amigos y enemigos, el amor para siempre, amores pendientes y la mujer venezolana, dedicado a todos aquellos amores que han sido obligados a ser separados. En este EP Danny profundiza aún más en temas introspectivos, explorando el amor, la identidad y el crecimiento personal.

Electromorbo - Los Esquivel, Dani Flow, Uzielito Mix

En «Electromorbo», los artistas intercambian ardientes versos sobre sintetizadores woozy y percusión contundente mientras adoptan un enfoque ingenioso para hablar de todo lo relacionado con la «vida de lujo». Confiados en su creciente talento, Eugenio y Sebastián Esquivel nos ofrecen otro himno de club certificado que no tardará en convertirse en un éxito mundial. El nuevo videoclip, muestra a las estrellas mexicanas intercambiando versos en una animada fiesta, capturando a la perfección la esencia desenfadada del tema.

Sahara - La Cruz

Después de tomarse un tiempo para crear sus equipos de management y discográfica, el artista emergente venezolano La Cruz hace su regreso con su nuevo single "Sahara'', dando inicio a una serie de próximos lanzamientos. Esta canción lleva a los oyentes en un viaje a través de los anhelos más feroces del corazón, apoyándose en una letra sensual y un ritmo de reggaetón fiestero para describir la pasión como el sol del Sahara. Este tema surgió de una conversación que mantenía en el estudio con sus productores y amigos sobre la emoción y el fuerte deseo de querer a alguien, que incluso estarías dispuesto a coger un vuelo cualquiera con tal de estar con esa persona.

Ñerostars - El Malilla

El talentoso cantautor El Malilla, una de las nuevas promesas del reggaetón mexicano, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su primer álbum titulado ‘Ñerostars’. Este proyecto musical incluye 13 temas, con 8 nuevas canciones muy esperadas por sus seguidores y amantes del reggaetón. Este trabajo promete revolucionar el género con su estilo único y fresco. El álbum, que lleva un código «no skip», garantiza que todas las pistas harán vibrar a los oyentes con una variedad de canciones pensadas para diferentes estados de ánimo. Desde temas bailables hasta melodías más sentidas, ofrece una experiencia musical completa y versátil que invita al público a elegir su estado de ánimo y disfrutar de cada canción.

Decidiridiridir - Brray

El reconocido artista y productor puertorriqueño está de regreso con un vibrante y dinámico nuevo sencillo. Fiel a su estilo innovador, continúa desafiando los límites del género urbano con un tema underground de reggaetón que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El sencillo es una muestra del estilo original de Brray, combinando reggaetón, trap latino e influencias urbanas para crear un sonido fresco y familiar.

Ese Vato - Domelipa, Ozuna

Siendo este el inicio de la carrera musical de Domelipa, no deja de sorprender a sus seguidores, lanzando su nueva canción para el verano, un tema de pop-rock retro titulado “Ese Vato” junto al puertorriqueño Ozuna. El sencillo fue producido por el colombiano Ovy On The Drums, es un tema coqueto que narra la historia de dos personas que se gustan pero no quieren ningún título oficial y solo quieren pasarla bien. La nueva colaboración viene acompañada de un video musical de inspiración veraniega que muestra a ambos artistas navegando por las aguas de Miami en un yate, de una manera muy relajada y divertida.

Olvídala - Jorge Celedón y Ana Bárbara

Grabada originalmente en 1998 por la legendaria agrupación colombiana, Binomio de Oro de América, Jorge Celedón y Ana Bárbara se unieron para producir una espectacular versión norteña de la canción ‘Olvídala’ uno de los clásicos vallenatos más importantes de los años noventa. Este remake ofrece una fusión única de géneros, que combina la esencia del vallenato colombiano, con el vibrante estilo norteño. ‘Olvídala’, es también el primer sencillo del álbum Vallenatos Norteños, que Warner Music lanzará en los próximos meses.

Mirada - Ivan Cornejo

El ascendente artista de música mexicana lanza su álbum ‘Mirada’ . El título de este nuevo álbum no es casualidad. Esta palabra cargada de poesía subraya las raíces mexicanas de este cantante y compositor nacido en California, al igual del lirismo emotivo que caracteriza cada uno de los 12 temas del disco.

Flore$ - Regulo Caro,Tino Acosta

Régulo Caro estrena el sencillo “Flore$” un corrido en colaboración con Tino Acosta que es una composición de ambos, tras pláticas de recordar y revivir el tiempo del movimiento progesivo/alterado del cual han sido pioneros decidieron escribir este tema y traer de regreso al publico que seguramente se unirá a esta nostalgia buena música e historias reales de corridos en el Regional Mexicano.



