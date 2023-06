Uforia #NewMusicPicks: Bizarrap, Rauw Alejandro, Anitta, María Becerra, Peso Pluma y J Balvin lanzan música nueva

¡The moment we had ALL been waiting for, Peso Pluma acaba de lanzar su nuevo álbum! Bajo el nombre “Génesis”, este disco trae 14 canciones y cuenta con la participación de grandes amigos y colegas como Junior H, Eladio Carrión y Gabito Ballesteros. Mezclando el sonido de la tambora sinaloense, con sus impecables versos y su voz que ha cautivado al mundo entero, no hay duda de que este álbum se convertirá en un fan favorite this year.