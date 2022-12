Uforia #NewMusicPicks: ¡Karol G, Anuel AA, Natti Natasha, Maria Becerra y Alejo lanzan música nueva!

¡Si estás pasando por un heartbreak, then this song is for you! Dejando ver su lado más vulnerable, Ramón Vega pour his heart out tras una ruptura amorosa en su nuevo tema, “mE RecHaZasTe :(“. Creando un reggaetón con letras muy sentimentales, este artist on the rise le demuestra a una chica que él ya no va a seguir rogándole, ya que ella no supo valorar la relación entre ellos. ¡Es perfecta para demostrarle a tu ex que ya l@ superaste!