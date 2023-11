Uforia #NewMusicPicks: Maria Becerra, Piso 21, Justin Quiles, Cris MJ y P1Harmony lanzan música nueva

These boys make us “Fall In Love Again” every time they drop new music! Once again, los K-pop idols de P1Harmony llegan para derretir el corazón de sus P1eces con el estreno de su nuevo single. Mostrando un lado más maduro a través de esta bilingual track, los South Korean heartthrobs cantan sobre el miedo a volverse a enamorar debido a que te rompieron el corazón pero aseguran que el amor no es nada a lo que le debemos temer.