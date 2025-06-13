Uforia New Music Picks: Feid, Wisin, Beéle, Quevedo, Adriel Favela y más

Feid — “Ferxxo Vol X: Sagrado” (Álbum)

Celebrando una década cargada de mucha dedicación y éxitos, Ferxxo nos demuestra que solo sabe go big or go home presentándonos su nuevo disco, “FERXXO VOL X: Sagrado”. En esta edición, a través de un viaje de 15 canciones, Ferxxo nos da a conocer su versión más auténtica rindiéndole tributo a los géneros musicales que lo vieron crecer. This album gives a glimpse of Ferxxo’s creative roots & inspirations like no other project has done it before. ¡Elevando la cultura the way he knows best con su sexto álbum de estudio!

Wisin, Beéle — “Qué Pasó Bebé?”

Ahora, se me quedan atentos los sobrevivientes porque Wisin y Béele nos traen una fusión de generaciones con “Qué Pasó Bebé?”. Simbolizando un poderoso puente entre dos épocas del reguetón, este tema fue elegido como el focus track del nuevo álbum de Wisin “El Sobreviviente 3" y nos trae todas las melodías que necesitamos para un fin de semana exitoso. En este imperdible disco nuevo de Wisin, habrá de todo un poco pero que manera de introducirlo con este temazo. ¡Qué dupla!

Randy, Young Miko — “Jet Ski”

Llevándonos hasta la Isla del Encanto with one track, Randy y Young Miko nos entregan “Jet Ski” — un smooth collab con influencias de r&b que will set the mood para cualquier día de bote. Randy, añadiéndole su sello especial a la canción con sus barras, uniendo su sonido con Baby Miko lo que crean es magia como resultado. They recorded it, la llenaron de todos los poderes y literalmente nos dijeron: BREGA CON ESO. ¡Amamos!

Sofía Reyes Ft. Luisa Sonza, Rainao — “Miumiu”

It’s all about the GRL PWR! Bringing on the heat, Sofía Reyes nos lleva a su México querido uniendo fuerzas con la sensación brasileña Luisa Sonza y la increíble Rainao en su nuevo tema "MiuMiu". Con influencias de un pop electrizante, brazilian funk y hints de drum and bass, este collab serves us it all. Lo más fascinante de este collab es que a través de toda la canción, resaltan los estilos musicales que las caracteriza a cada una de ellas en sus versos individuales. ¡A revolutionary masterpiece!

Ovy On The Drums, Beéle, Quevedo — “Yo Y Tú”

They had one job: crear el himno del verano… ¡y la sacaron del estadio con el assignment! Presentando “Yo y Tú”, su más reciente sencillo, Ovy On The Drums, Beéle y Quevedo unen sus poderes en esta collab como ninguna otra. Using a refreshing melody as background track, esta canción desde la primera escucha está creada para liderar the global charts del verano. Con la combinación de ritmos contagiosos que ofrece esta canción, ya sabemos que tendremos en repeat all summer long. So innovative!

Hamilton — “Y Por Ahí Me Dicen Y Que”

Con Juneteenth a la vuelta de la esquina, Hamilton nos presenta su nuevo sencillo “Y Por Ahí Me Dicen Y Que!” producido por Jao Beats. Esta canción está built upon vulnerable lyrics que hablan sobre de la superación de un joven Cartagenero de la raza negra que cuenta cómo venció cada obstáculo que la vida le presentó. Con versos que te llegan al corazón como “nada de hoy me toma por sorpresa, yo estaba claro que sería así, estoy viviendo lo que un día soñé, lo que de rodillas a Dios le pedí,” — ¡Hamilton nos llega al corazón con este meaningful track!

Saiko, Omar Courtz — “Lokenecesitas”

¡Justo LOKENECESITABAS para este viernes de New Music Picks! En esta ocasión, SAIKO y Omar Courtz nos entregan the song of the summer con “LOKENECESITAS” a través de una majestuosa producción. Este tema marca el segundo sencillo de la estrella española tras su muy anticipado regreso a la música. En esta canción, que sólo con su intro ya quedarás hooked — ambos artistas fusionan ritmos del funk carioca, un poco de drum and bass and of course the iconic presence del reggaeton boricua clásico. Revolucionando el género urbano un beat a la vez, este tema nos dejará manifestando más canciones de esta dupla. ¡Son unos genios, chicos!

Lola Índigo — “Moja1ta”

Lola Índigo always raises the bar when it comes to her concepts y esta canción no es ninguna excepción. Encendiendo el verano a través de una fusión de géneros that blend together in one song, la estrella española nos presenta “MOJA1TA” en esta ocasión. Este tema promete todo, desde convertir cualquier jangueo en un pool party hasta ser uno de los himnos más contagiosos del verano. The music video is an unmissable journey que captura todas las vibes que querrás carry into summer 2025. ¡Enseñándonos la dolce vita, indeed!

El Malilla, Enayy — “Gatito”

Revolucionando el género urbano con su sonido one beat at a time, El Malilla, nos vuelve a sorprender y esta vez con su nuevo sencillo "Gatito”. Siempre acompañado de sus letras ingeniosas, El Malilla nos presenta este tema que está lleno de su autenticidad y conexión con el público. Desde su contagioso intro y the way it blends into the rest of the song, adoptarás el Mali fever a causa de sus ritmos a primera escucha.

Mario Baro, Felix — “Eternidad”

¡Arriba España! El cantautor y productor español, Mario Baro nos presenta “Eternidad” en este viernes musical, una colaboración poderosa junto al artista de bachata Felix. Este tema se sumerge en la profunda reflexión emocional de una despedida donde there’s no way back. Por medio de versos llenos de mucho sentimiento y una producción refinada — this song talks about a loyal bond that one takes for granted, hasta que la persona se convierte in the one that got away due to the lack of reciprocity.

Marcelo Rubio — “Si No La Vuelvo A Ver”

¡Ay, ay, ay! Venezuela in the house con el cantautor emergente venezolano Marcelo Rubio quien nos presenta su nuevo sencillo “Si No La Vuelvo A Ver” en esta ocasión. Este tema no sólo se profundiza en los pensamientos más vulnerables de un corazón herido sino que a la vez trata de resolver las preguntas sin respuesta de una relación fallida. Al ritmo de un subtle acoustic that goes straight to the heart, este tema marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia musical de Marcelo. We can’t wait for this upcoming era!

Mito Y Didier — “No Es De Diario”

Presentando su nueva canción, “No Es De Diario” — las nuevas promesas del regional mexicano Mito y Didier, nos entregan este tema que mezcla el ritmo regional con sonidos urbanos. Esta dupla originaria de Guadalajara nos sumerge en letras de amor con esta canción, donde complementan sus talentos de manera perfecta como el dúo de hermanos que son. Con este tema, nos dan a conocer que lo que podremos esperar de ellos es nada menos que un sonido versátil y multifacético con sus futuras creaciones.

Adriel Favela, Danny Felix, Octavio Cuadras, Giovanny Ayala — “#Sin Mexicanos”

En este viernes de New Music Picks hay de todo un poco y hoy, Adriel Favela, Danny Felix, Octavio Cuadras, Giovanny Ayala nos entregan un himno sin filtros que habla acerca de la actual tensión migratoria en Estados Unidos. El tema titulado “#Sin Mexicanos” incluye sharp verses como “el día que falten los mexicanos, aquí en el gabacho se van a dar cuenta”. This songs serves as a homage to the resistance & dignity de millones de trabajadores mexicanos que sostienen en este país y que atraviesan momentos difíciles en estos momentos.

Kevin Amf — “¿Por Qué Terminó?”

¡De esas preguntas que no tienen respuesta! Sounds familiar? En esta vuelta, Kevin AMF cambia introduces us a un territorio vulnerable con su más reciente sencillo “¿Por Qué Terminó?”. Esta canción marca un contraste emocional profundo en su catálogo donde nos entrega una balada introspectiva as he explores heartbreak wounds and the leftover damage que deja una ruptura inesperada. En esta canción, su voz y sentimientos se llevan el protagonismo mientras nos muestra una faceta más íntima del artista. Con este tema, Kevin AMF nos demuestra que he can do it all!

Enrique Iglesias — “Space In My Heart”

You better save some space in your heart for this song, porque Enrique Iglesias nos viene a entregar una de las colaboraciones más emocionantes del año, en versión solitaria. Reimagining “Space In My Heart,” la megaestrella española recurre a una conmovedora guitarra acústica que se enriquece con la incorporación de sutiles arreglos electrónicos. Si despejarte era lo que necesitabas en este viernes de releases musicales, this is the song for you!

Bodine — “Me Duele”

Just in time for the summer, la estrella puertorriqueña, Bodine nos presenta su nuevo himno del desamor titulado "Me Duele" and yes, it has all the feels. Con un ritmo pegajoso producido por sus colaboradores, Blvck95 y XAY, Bodine incluye una letra cruda, sin filtros ni complejos desde la perspectiva de una mujer despechada. Once you listen to this song, you’ll feel like you could do anything in the world and beat every obstacle. What an iconic way to channel pain into power, Bodine!

