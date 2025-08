Uforia New Music Picks: Bizarrap, Natanael Cano, Camilo, Ludmilla y Debi Nova lanzan música nueva

Aquí te presentamos los estrenos más calientes de la week:

BZRP Music Sessions #59- Bizarrap x Natanael Cano

¡El collab que todos habíamos estado waiting for! Bizarrap finalmente cumple las peticiones de sus fanáticos y colabora con el rey de los corridos tumbados, Natanael Cano. En celebración del cumpleaños del mexicano, este dúo estrena “BZRP Music Session #59”, la cual viene dividida en dos partes: Capítulo 1 “Endiamantado” y Capítulo 2 “Entre Las de 20”. Rompiendo barreras, esta colaboración fue todo lo que esperábamos y más.

Humo- Chencho Corleone, Peso Pluma

¡Esta colaboración está echando “Humo”! La doble C y doble P se unen para sorprender a sus fanáticos con su nuevo tema de reggaetón. Juntándose por primera vez, Chencho Corleone y Peso Pluma, encienden todas las plataformas con esta canción que se basa en pasar un momento divertido con una persona que los tiene adictos a ellos, aunque saben que no es para nada serio. ¡Es un must para tu playlist!

Una Vida Pasada- Camilo, Carin León

¡Amamos cuando esta dupla colabora! Regalándonos otro tema inolvidable titulado, “Una Vida Pasada”, Camilo y Carin León llegan a ponernos a bailar al ritmo de la salsa. Explorando un género diferente al que están acostumbrados, el mexicano y colombiano, han logrado crear una canción de amor, que habla de una conexión inexplicable entre personas que aunque las cosas llegaron a su fin, ambos saben que fueron el amor de sus vidas.

Piña Colada- Ludmilla, Ryan Castro

¡Una “Piña Colada” por favor! Estrenando un tema nuevo de ritmo refrescante, la queen Ludmilla se une al aclamado reggaetonero Ryan Castro, para lanzar una catchy fusión de pop-merengue. Deslumbrando con su química, este tema es perfecto para disfrutar este verano y dedicarle a esa persona que te trae vuelta loc@. Además este lanzamiento marca la primera vez que la cantante brasileña canta en español.

Primer Beso- Debi Nova

¡Esta canción definitivamente es chef kiss! Debi Nova hará que sientas mariposas en tu estómago con el estreno de su nuevo tema, “Primer Beso”. Luego de 15 años de haberla escrito, la costarricense aclara que finalmente está lista para lanzar este tema que tanto le costó perfeccionar. Con melodías y letras románticas, esta canción habla sobre las cosas que perduran a través de los años y esas primeras sensaciones que nunca olvidarás.

No Hay Que Preguntar- Keityn, Tiago PZK

¡La noche se presta para escuchar este tema on repeat all night long! Nombrado por ASCAP Latino como el “Compositor del Año”, Keityn sigue fortaleciendo su carrera como solista con el estreno de su tema, “No Hay Que Preguntar”. Acompañado del rapero argentino, Tiago PZK, esta canción seductora de letras atrevidas promete ponerte a bailar pegadito junto a tu crush. ¡No te la puedes perder!

SÍSIFO & Nadie Más- NSQK

¡NSQK= Versatilidad! Originario de Monterrey, México, Rodrigo Torres a.k.a “NSQK”, llega esta week para seguirle demostrando al mundo su talento inigualable con doble lanzamiento. Su primer single, “SÍSIFO”, es un trap futurista que reflexiona sobre sus recientes éxitos y su mentalidad ganadora. Mientras su segundo tema, “Nadie Más”, es un slow reggaetón que taps into su lado más romántico y emocional. Estos dual singles forman parte de su proyecto creativo, “Do You Think About Me?” Check it out.

Deltas- Tito Double P

Tito Double P has done it again! Una vez más el originario de Culiacán, Sinaloa deslumbra con una rola que no te podrás sacar de tu mente. Bajo el nombre, “Deltas”, este bélico acelerado que contiene su signature sound se trata de demostrar las complejidades y los desafíos en la búsqueda del éxito en un mundo donde reinan las riquezas y fortuna. Con cada lanzamiento, este exponente mexicano continúa causando sensación.

Bad Manners- ANGEL22

¡Estas chicas are anything but basic! Abriéndole paso a una nueva era, ANGEL22 embraces a new flirty sound con su sencillo, “Bad Manners”. Al ritmo de un Brazilian Funk, estas girl bosses deciden romper los estereotipos al demostrarle al mundo que ellas no seguirán las reglas que la sociedad les impone como mujeres. A la misma vez incentivan a sus fanáticos a have more fun y no darle importancia a lo que dicen los demás.

Spite- Omar Apollo

¡Omar Apollo nunca falla! El heartthrob mexicano-estadounidense llega este viernes con su tema, “Spite”. Esta english track habla sobre lidiar con una persona que tiende a desaparecer e irse debido a puro resentimiento y despecho, pero aún así sigues queriendo estar with them no matter what. Sorprendiendo con un increíble video musical, te aseguramos que este lanzamiento es uno que no te vas a querer perder.

UFORIA GOES K-POP

Minisode 3: TOMORROW- Tomorrow x Together

¡Los líderes de la GEN Z están back and better than ever! El popular grupo de K-Pop, Tomorrow x Together hace su tan esperado comeback con su sexto mini álbum, “Minisode 3: TOMORROW”. A través de sus 7 temas, los 5 integrantes quisieron crear música que resuene con sus fanáticos, con la esperanza de que se identifiquen y encuentren confort al escuchar sus letras. Te prometemos que te van a deslumbrar con sus sonidos únicos y visuales narrativos.

NEW ARTIST

Facetime- Mari

¡Call your long distance lover y ponle este tema a full volumen! Explorando un amor de tiempos modernos, Mari “La Carajita” debuta su nuevo sencillo, “Facetime”. Prometiendo revolucionar el panorama musical, la venezolana ha combinado ritmos urbanos con letras atrevidas y sensuales que exploran las complejidades del amor a distancia. Sin duda se convertirá en un himno para tod@s esas personas que se encuentran lejos de su pareja.

OTROS

