Uforia New Music Picks: Becky G, Xavi, Álvaro Díaz y Tito Double P lanzan música nueva

Encuentros (ÁLBUM) - Becky G

PUBLICIDAD

AHHHH, the eternal wait is finally over! Tras anunciarlo como su fourth-studio álbum el 29 de agosto, Becky G nos presenta , Encuentros, su más reciente álbum compuesto por un tracklist de 16 canciones que llegan directo al alma. Rooted in the Regional Mexican genre, Becky incluye colaboraciones en este proyecto con Tito Double P, Oscar Maydon y Delilah y nos sorprende con letras vulnerables como “Muchas Gracias” an Uforia fave from the album. La canción incluye audio interludes de Becky haciendo preguntas existenciales como: “Y a veces me pongo a pensar ¿Cómo se puede curar un corazón roto? ¿Robando más corazones? ¿Quebrando más corazones? ¿O sanando tu propio corazón?” From start to finish, we’re obsessed with Encuentros.

NEXT (ÁLBUM) - Xavi

Con mucho momentum y talento que desborda, Xavi nos presenta “NEXT” su más reciente álbum compuesto por 15 temas y entre ellas, 9 canciones inéditas. This new project is based on the conceptual idea of all the ongoing changes in Xavi’s life and the idea of what’s coming next, tanto en lo personal como en lo profesional that keeps him with this drive. El álbum se divide en dos estilos, himnos románticos y lentos que muestran al Xavi hopeless romantic y en la otra mitad, temas fiesteros to keep the party of his life going on forever. Entre estos temas, se encuentra una colaboración con su hermano Fabio Capri titulada “Tu Casi Algo”, which is centered on the common phenomenon of current dating times where someone slips away from a bond yet you end up remembering them forever.

XQ ERES ASÍ - Álvaro Díaz, Nathy Peluso

The collab we NEVER KNEW we NEEDED until Nathy Peluso and Álvarito Díaz came to serve and perfect our 2024 with it. Juntos entre vocals y beats en “XQ ERES ASÍ”, ambos artistas visionarios vienen a extenderle la era a Sayonara con este track. Con un upbeat tempo y pegajoso coro, este tema places a spotlight on a modern imperfect love: fighting and making up on and off again. El video musical, que lleva un feel cinemático, se llevó a cabo en la Ciudad de México donde Álvaro y Nathy se ubican en una casa con estructura de los ‘90 y dándose un cara a cara con las dinámicas de su relación.

“Canto A La Vida” - Grupo 5, Fonseca

En esta ocasión, Grupo 5 viene a agregarle saborcito al fin de semana uniéndose a través de la gratitud junto a Fonseca en su nuevo himno, “Canto A La Vida”. Esta canción que además de ser una reinvención de un tema clásico en el repertorio de la orquesta de cumbia peruana, también es una oda al simple hecho de estar vivos, celebrando la vida. Fusionando lo mejor del estilo de ambos, con sus melodías de cumbia y pop latino, este tema fue diseñado con la intención de ser un himno de cierre de año en este 2024 que ya casi se nos va. ¡Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías!

Mírame - Pipe Bueno, Edgardo Núñez, Blessd

This is the REMIX of the REMIX! El nuevo lanzamiento de Pipe Bueno y Edgardo Núñez viene a enseñarnos que si ya existe una mezcla perfecta, you can ALWAYS make it better. En esta ocasión, ambos artistas vienen a romper barreras demostrando versatilidad en “Mírame” featuring Blessd, invitándonos a su mundo musical de la cumbia. Con esta innovación, Pipe le rinde homenaje a sus Colombian roots bringing Colombia and Regional Mexican together. Si hablamos de sonido multifacético, ¡sin duda alguna Pipe Bueno comes to the table!

La Pregunta – Las Villa

The IT girls are back! Destacando con un sonido acústico y romántico, las hermanas Laura y Lucía Villa nos presentan “La Pregunta”, su newest single tras su reciente musically-nostalgic EP “Sonata de un Perreo”. Esta canción, escrita completamente en la autoría de las mellizas, no solo nace en la ciudad de Miami sino que plasma una nueva propuesta en el género urbano con su sonido. Con una combinación de pop beats al estilo Las Villa, las hermanas cuentan la historia de una persona que acaba de salir de una relación pero sigue pensando en ese vínculo porque por más que intente crear una conexión con otras personas, nada se compara a lo que tenían. Para cerrar el ciclo, se decide quitarse las dudas por medio de preguntas vulnerables en vez de quedarse con el regret del qué hubiera pasado.

Si Alguien Me Ve — Pedro Capó, Lil Cake

Mixing the best of both musical worlds de Puerto Rico y Argentina, Pedro Capó y Lil Cake se unen en una cumbia soñada con “Si Alguien Me Ve”. Esta colaboración, presentada por el dúo de productores venezolanos DeMasters, ofrece un sonido nostálgico y refrescante marcando la primera vez que Pedro Capó incursiona en la cumbia. The music video, demuestra a ambos artistas reflexionando en su vínculo pasado through a series of artistic, sepia-toned shots y a su vez nos deja la lección de aprender a valorar lo que tenemos con las siguientes lyrics: “Y si alguna vez, estuve con alguien, yo no lo disfruté — como tú no hay nadie.” What a refreshing crossover!

Tráiler - Noreh

Si hay algo de lo que no hay duda, is the fact that Noreh always hits HOME con sus canciones. A través de su inigualable y melodiosa voz hand-in-hand con su letra a flor de piel, el artista venezolano Noreh nos presenta su más reciente sencillo titulado “Tráiler”. La canción que contiene letras como, “Solo soy un personaje que escribieron mal, y verás que me fue mucho peor, yo comedia y tú una película de amor”, se acompaña de un video musical muy cinemático que narra una historia entrelazada de poesía y metáforas que van de la mano con las tomas del music vid as well. So artsy!

El Lokeron - Tito Double P

Agregándole la chispa al viernes, llega Tito Double P con el video musical de “El Lokeron” perteneciente a su álbum debut Incómodo. Con un flow muy perteneciente al regional mexicano y un espíritu fiestero con energía contagiosa, Tito cuenta la historia de una celebración con estatus y estilo. En el video musical Tito es ilustrado como el centro de enfoque de una mega fiesta con filmy aesthetic, playful transitions y juego de luces, donde es acompañado por muchas mujeres soplando humo desde una mansión. A weekend vibe for sure!

Asilo - Jerry Di

Tras su reciente nominación al Latin Grammy® 2024, Jerry Di strikes again y esta vez — con una emotiva carta musical titulada “Asilo” dedicada a su amada Venezuela. A través de una letra melancólica e hipnotizante con un ritmo muy al estilo de él, Jerry cuenta en detalle todo lo que encapsula el duelo y estar lejos de su amada patria. La canción, que cuenta con un tempo e instrumental que solo se puede describir como nostálgico, hace que te transportes a otro mundo que como arte de magia, en un abrir y cerrar de ojos ya te encuentras en ese lugar que tanto extrañas.

Fan De Su Relación - Ryan Castro, Maisak

Muy al romantic style de Ryan Castro, llega “Fan De Su Relación” su más reciente sencillo donde une fuerzas con Maisak en el mundo actual de modern dating. La canción cuenta con un ritmo que fusiona a ambos artistas, invitando el género urbano al mundo del vallenato, ilustrando varias situaciones through a series of split screens in the music video. Con esta colaboración, Ryan Castro sigue expandiendo el horizonte de los artistas emergentes en la industria musical brindándoles su apoyo incondicional. Manifesting more collaborations between Ryan & Maisak because we love the blend of this duo of voices!

Niveleando Cuh II (ÁLBUM) — Nivel

Si están buscando música del género regional mexicano del bueno, el grupo Nivel has got your back this weekend con su primer proyecto en más de dos años. With this more than special release titled, “Niveleando Cuh II”, siguen influenciando a artistas de la actualidad con su ritmo tumbado sin igual. Este álbum que está compuesto por 14 canciones, presenta un viaje emocional que lleva a sus oyentes a través de distintas historias con cada canción. The project ends in the most wholesome way with “Un Sueño”, donde el grupo toca base en la curiosidad de que si su otra mitad sigue pensando en los dos a pesar que sus besos solo quedarán como memorias en su corazón.

OTROS