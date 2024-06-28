Uforia #NewMusicPicks: Beéle, Wisin, Yuridia, Xavi y más estrenan música nueva

Tu Boca - Beéle, Wisin

PUBLICIDAD

Beéle y Wisin, se unen por primera vez para presentar su nuevo sencillo "Tu Boca". Esta colaboración promete encender las pistas de baile con un beat contagioso que fusiona lo mejor del pop y el género urbano. El tema es una invitación a bailar y disfrutar, combinando la voz moderna e inconfundible de Beéle con el potente "chanteo" de Wisin en cada estrofa. El tema destaca la habilidad de ambos artistas para crear una experiencia musical única, llena de energía y ritmo.

Literal - Yuridia

Yuridia presenta una nueva canción de música mexicana titulada "Literal" que será parte de su próximo álbum. La cantante ya ha adelantado dos sencillos, "Felicítalo" y "Mi Eterno Amor Secreto" con Eden Muñoz. Su nuevo single es una carta de amor, acompañada de un mariachi, y que trae un nuevo vídeo.

OOTD - Xavi

Xavi vuelve con un himno veraniego para sus fans. Su nuevo tema, "OOTD" está escrito por Xavi y habla de una chica especial a la que le encanta hacerse fotos y compartir su modelito del día - OOTD. La voz ronca característica de Xavi combina a la perfección con las guitarras sierreñas y el ritmo alegre. El nuevo single viene acompañado de un nuevo video musical.

Anuel AA & Ozuna

Los íconos de la música urbana Anuel AA y Ozuna han vuelto a unir fuerzas para lanzar un nuevo sencillo, producido por los legendarios DJ Luian y Mambo Kingz en colaboración con Hydro y Jowny, "Razones" promete establecer nuevos estándares en la escena musical, marcando una reunión monumental de las mentes creativas que han moldeado el panorama del trap latino. El tema combina ritmos contagiosos con profundidad lírica, creando una tormenta perfecta para los oyentes.

C, XOXO - Camila Cabello (álbum)

El muy esperado álbum representa una evolución para la cantante, ya que empuja los límites con un proyecto tanto musical como visualmente exploratorio, explorando géneros que van más allá del pop, inspirándose en sus raíces en Miami, seguramente desafiará las expectativas, con colaboraciones destacadas como Playboi Carti, Lil Nas X, Drake, y más.

El Cielo Te Mandó Para Mi - Ha*Ash

Ha*Ash está de regreso con una balada titulada “El Cielo te Mandó Para mí”, con la que retoman su estilo pop-country mezclado con sus raíces mexicanas. Las cantantes y compositoras ya anunciaron las primeras fechas de su gira Haashville con más de 22 shows en México (dos conciertos más en el Auditorio Nacional) y 28 en Estados Unidos.

La Nueva Cepa - Master Chris

La espera terminó y por fin, el álbum de La Nueva Cepa producido por el reconocido productor Master Chris es lanzado en su totalidad. Un ambicioso proyecto que busca destacar el talento de los artistas más prometedores de América Latina y llevarlos a una audiencia internacional. Este esperado álbum cuenta con la participación de destacados artistas como Jhon De La Torre con "Hoy Me Emborracho," Kendar con "Hierba Buena" (República Dominicana, Merengue), Lowis Ye con "Cabecea" (República Dominicana, Urbano), Lion con "Olvidarte" (República Dominicana), Alec Roman con "Triple S" (Perú, Pop Urbano), Arango con "Algo Contigo" (Colombia), y Scarletcon "Dije Que No" (República Dominicana, Merengue). Cada canción celebra el estilo único de cada artista y viene acompañada de un videoclip.

Down - Las Villa

Las mellizas colombianas lanzan el segundo tema de "Sonata de un Perreo". El tema 'Down' que pusiera a bailar a todas y todos en el 2006 con RKM y Ken-Y ahora cobrará vida en las voces de Las Villa. Este tema es el segundo sencillo de su nuevo EP “Sonata de un Perreo”, un homenaje a la formación mixta de Lucía y Laura, ambas músicas graduadas en la carrera de música clásica en un encuentro con la versatilidad y riqueza armónica de la trayectoria ya recorrida por Las Villa dentro del género urbano.

Aura - Brytiago, Jay Wheeler e iZaak

"Aura" es una fusión perfecta de melodía y ritmo, con un coro súper pegajoso que se quedará grabado en la mente de quienes lo escuchen. La canción comienza con una introducción sensual que rápidamente da paso a los versos llenos de energía de cada uno de los artistas. Jay Wheeler se luce con un verso increíble que culmina en el pegajoso coro, dejando una huella imborrable en cada línea. Brytiago, con su inconfundible voz, también brilla en el coro y aporta un verso más chanteado, lleno de melodía y flow. iZaak no se queda atrás y trae un verso igualmente chanteado, combinando ritmos y melodías que resaltan su estilo único.

Dreams & Love - Lit Killah

LIT killah, arremete nuevamente en la escena para presentar “DREAMS & LOVE”, el nuevo anticipo de lo que será su tercer álbum de estudio, el cual se presentará próximamente. Con este sencillo, el artista bucea por el lado más urbano del R&B que hoy está generando un ascendente apogeo alrededor del mundo conquistando cada vez más fanáticos que experimentan los sonidos derivados del Trap, la música urbana y el Pop de los 90 para contar nuevas historias.

Perdida - Luar La L

Este tema cuenta la historia de un hombre que busca desesperadamente a una mujer de la que estaba enamorado, pero que de repente desapareció sin dejar rastro. Su búsqueda se ha extendido a las redes sociales, así como a los lugares que ambos solían frecuentar. "Perdida" es un flashback a los momentos que vivieron juntos en casa, viajando, y en otros escenarios compartidos. Con versos como “Pérdida y no la encuentro todavía / Quédate, quédate, en lo que se acaba esta botella de Henny,” Luar La L capta de manera magistral la mezcla de desesperación y anhelo en su búsqueda.

Dios Te Cuide - Manuel Turizo

Manuel Turizo, presenta "Dios Te Cuide", el tema principal de su muy esperado cuarto álbum de estudio, "201", que se espera para finales de este año. La canción es una declaración madura de amor y resiliencia tras una ruptura que refleja la capacidad de Manuel Turizo de adaptarse y evolucionar en estilos y emociones musicales, rechazando ser encasillado en un solo género. El lanzamiento del sencillo viene acompañado de un video musical introspectivo que captura el sentimiento de soledad que acompaña a una ruptura.

11:11 - Buscabulla

El dúo indie puertorriqueño Buscabulla ha lanzado el nuevo single "11:11". Es la primera canción nueva original del grupo desde su álbum de debut "Regresa" en 2020. Tomando inspiración rítmica del merengue y otros géneros caribeños, los cofundadores de Buscabulla, Raquel Berrios y Luis Del Valle, entregan intencionalmente la energía dinámica de los shows en vivo a través de "11:11". La canción está inspirada en la música que escuchaban a sus madres poner a todo volumen en el equipo de música los días de limpieza en su infancia.

Keep Me Fed - The Warning

El power trío mexicano, que está ganando gran exposición en la escena anglo, conformado por las hermanas Villareal Vélez (Daniela, Paulina y Alejandra), presentan Keep Me Fed, estrena su nuevo álbum en el que incluyen un sencillo en español titulado Qué Más Quieres, que evidencia la calidad de su sonido y las perfectas condiciones de interpretación que tienen para cantar en ambos idiomas.

Renata- Daaz, Los Esquivel, Freekids

"Renata" es la canción perfecta para el verano que demuestra la habilidad de Daaz a la hora de fusionar el retro pop con una producción moderna para crear un hit que no pasará de moda. En este tema, los artistas desarrollan una historia que utiliza metáforas e imaginación para convencer a un interés amoroso de pasar un fin de semana épico en una casa de playa con su amiga "Renata". Al unirse con Los Esquivel, se asegura de poner en alto el estilo caribeño que los identifica.

Uforia Goes K-Pop



Satellite - Gyubin

PUBLICIDAD

Gyubin ha lanzado su segundo single, "Satellite", junto con el vídeo musical que lo acompaña. A diferencia de su single de debut, "Really Like You", que trataba sobre enamorarse por primera vez en la adolescencia, "Satellite" explora el otro lado de las "experiencias brillantes" de ser adolescente. La confusión, la preocupación e incluso el consuelo que se necesita en esos momentos.