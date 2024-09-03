TRACK X TRACK: Elsa y Elmar nos da la bienvenida a su “PALACIO” con su nuevo disco

Rompiendo barreras de género musicales, Elsa Margarita Carvajal artísticamente conocida como ‘Elsa y Elmar’, estrena su disco, “Palacio”. Compuesto de 12 temas, mediante este álbum ella usa su creatividad y talento como forma de arte para revelarse en contra de la estructura y la presiones de la industria musical en la actualidad.

PUBLICIDAD

Esto nos contó acerca de este proyecto:

Estás estrenando tu proyecto conceptual, “PALACIO”, ¿De dónde nace este concepto?

Nace de estar viva! Arte es lo que sé hacer y lo que llevo casi toda mi vida haciendo. Palacio es el concepto que sintetiza los últimos 2 años de mi vida en donde viví una cantidad de experiencias que me enseñaron a descubrir dentro de mí la fortaleza para atravesar lo bueno, lo malo, lo incómodo.

¿Cómo dirías que es el “Palacio” ideal de Elsa y Elmar?

El palacio es un lugar donde se vive en libertad. En mi Palacio personal es muy importante la paz, la creatividad, el amor. El Palacio que construí para ELMAR, es un lugar colorido, divertido, con lugar a nuestros sentimientos sin juzgarlos y sobre todo con lugar a todas las personas sin ningún tipo de distinción.

Este disco nos lleva a través de muchas emociones, ¿Crees que eres una persona que demuestra sus sentimientos fácilmente?

NO MUCHO! Demostrar mis sentimientos es una práctica que he comenzado hace relativamente poco en la vida. Aún me cuesta mucho. El único lugar en el que he expresado con claridad lo que siento es en mis canciones. Me imagino que justo por esto es que comencé a hacerlas.



Hablemos de los temas:

PALACIO <3: Canción de amor. El amor sólo se puede dar cuando te lo has dado a tí. Compartes tu Palacio una vez lo habitas.

Drogada de Emociones: Otra canción de amor enloquecido. Habla de cuando estamos empezando a enamorarnos, que sentimos una ola de emociones incontrolables, se siente casi como estar drogado.

PUBLICIDAD

Visto: Ser dejado EN VISTO es algo muy nuevo como sociedad. Antes lo máximo que se podía hacer era no responder una carta, pero ahora tenemos esta nueva emoción que se siente horrible.

Ké MaL: “Ké mal” es un mood. Si las cosas no salen como quieres: no lo pelees. Ké maL y palante. Es una canción donde el amor no fue correspondido pero lo entiendes con un poquito de tristeza.

Sé xq sé: Ver el celular de alguien a escondidas es un acto que NO RECOMIENDO. Lo hice, y encontré lo que no quería encontrar.

Querer Así: Esta canción es uno de los momentos profundos de PALACIO. Habla de la muerte de nuestros seres queridos, y de cómo a veces es mejor aceptar el dolor y dejar ir a nuestros amados cuando es el momento.

Gracias smyav lqm !!!: jejejeje

Entre las piernas: Esta canción es el himno que tuve que hacerme cuando quise hablar en voz alta sobre lo que se siente mi experiencia de ser mujer, pero ver cómo el mundo la ha definido x mí.

A Ella: Es una canción de apoyo a la nueva pareja de una ex pareja. Aquí le digo que tenga cuidado porque no se está metiendo en un lugar seguro.

Policarpa: Otra canción de “Palacio” en donde exploro mi propia muerte.

Gigante: En Gigante me enfrento con el complejo de inferioridad y con el sentirme pequeñita en la industria de la música (y como ser humano). Quisiera ser grande, gigante.

Lento Violento: es un viaje a Europa con mis amigos, en donde un amorcito de verano se me mete en los pensamientos.

PUBLICIDAD

¿Cuál dirías que es la canción del disco que te pone de buen humor?

Definitivamente “DROGADA DE EMOCIONES”!

¿Cuál dirías que es la canción del disco que escuchas cuando necesitas un momento para desahogar tus sentimientos?

No sé porqué, “SÉ, XQ SÉ”.

¿Qué mensaje te gustaría enviar a través de este disco?