Tiago PZK navega en un viaje de autodescubrimiento con su disco, “GOTTI A”

Mostrando una gran vulnerabilidad creativa y una fuerte voluntad de asumir riesgos, el argentino Tiago PZK lanza su proyecto discográfico, “GOTTI A”. Compuesto de 14 temas, Tiago se enfrenta con su alter ego, en donde mediante cada canción podemos ver su transición de ser humano a icono del pop, mostrando la dualidad y metamorfosis del artista.

Los fans del artista también podrán disfrutar de esta nueva música en su “GOTTI A Tour” que inicia este agosto.

Esto nos contó de su disco:

Hablemos de tu nuevo álbum “GOTTI A”¿cuál es el significado de este nombre?

La gente que me sigue hace tiempo sabe que ese es mi nickname y mi alter ego. Habla mucho de la dualidad “Gotti y Tiago” uno es mucho más sensible el otro es mucho más banal por así decirlo. Uno sin sentimientos y el otro super cargado de sentimientos. Son dos artistas en un solo disco que conforman lo que soy yo.

¿Hay algún género nuevo en “GOTTI A”?

Hay géneros que no había hecho nunca, hay una salsa, un merengue, hicimos funk brasilero, hicimos un cumbia también que nunca había hecho. Siento que exploramos diferentes géneros y exteriorice lo que más pude en cada uno para poder hacer algo que esté bien hecho. No se repite ningún género en el disco y siento que está bueno poder demostrarme en distintas facetas.

¿Cuál es tu canción favorita del álbum?

No tengo una favorita, todas me encantan pero a mi me gusta mucho la que le hice a mi mamá que se llama “Griselda” es una historia muy real y siento que me conecta mucho con el Tiago del inicio y siento que es muy importante no olvidarse de eso, del inicio. Y poder seguir haciendo canciones que le digan a la gente quién soy yo y que siento y sea super orgánico y algo que no se pierda con el tiempo.

¿Qué esperas que tus fans se lleven al escuchar este álbum?

Que entienda un poco mas de mi. De quien es Gotti y de quien es Tiago. Que me entiendan conceptualmente y que a partir de este disco, cuando yo saque una canción, la gente diga este es el “Gotti” y este es más “Tiago”. Cómo darle una identidad a mi música. Que la gente sepa que sigo siendo el mismo pibe.

¿Tienes planes de una gira o presentaciones luego de este disco?

Ya estamos haciendo la gira. Ya salimos con varias fechas. Hacemos gira en Estados Unidos que sería mi primera gira en Estados Unidos. También México, Chile y muchos más países.

¿Qué expectativa tienes de esta primera vez que te vas a presentar en Estados Unidos?