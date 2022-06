🌈Pride Month: Jhonny Caz, Ricky Martin, Bad Bunny y más artistas que apoyan el movimiento LGTBQ+

Jhonny Caz de Grupo Firme será coronado como el Rey del Pride LGBTQ+ de México. Jhonny Caz dijo en conferencia de prensa virtual que, hará presencia en la marcha edición 2022 de la CDMX. También dijo estar emocionado de formar parte de este importante evento: “Estoy feliz, encantado. Si esta ocasión puedo apoyar a una comunidad que me ha llenado de amor, que me ha mantenido fuerte, que me ha impulsado y puedo corresponderles, mi disposición está completamente”.