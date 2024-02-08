Sofía Castro desafía la tendencia de romantizar las adversidades y la presión en su nueva canción
El tema que Sofía Castro escribió con Kenji Domínguez Kato, dio un resultado inesperado. En entrevista nos contó cómo nació esta canción que ahora es su favorita.
¿Qué tiene de especial esta canción para que sea tu favorita?
Cuando la estaba haciendo, lloré mucho y la sentía muy personal. La hice pensando en un amigo mío. Creo que se volvió mi favorita también porque cuando la saqué, la gente se la empezó a dedicar a ellos mismos y fue muy especial. Yo llevo llorando todo lo que lleva el 2024, porque desde el 1 de enero anuncié que la canción iba a salir y desde ese día la gente se la empezó a dedicar. He leído las historias y es bonito, es bien sentimental.
¿De dónde nace la idea de hacer esta canción?
Yo, como desde hace dos años, empecé a cuidar mi salud mental y en este proceso estaba igual un amigo mío. ¿No te pasa que ves a alguien que amas mucho pero esa persona no se ve como tú la ves? A mí me dolía mucho verlo a él tratarse mal, porque ante mis ojos, él es maravilloso, pero él no me creía. Y la canción nace así como diciéndole: "Te juro ante mis ojos que eres una persona maravillosa, no todo es tu culpa, te quisiera cuidar pero no puedo". Siento que la canción también es como súper realista, porque hay una parte de la canción que dice: "¿Cómo es que tú siempre lo intentas hacer bien y sale mal?" Y era porque como que le quieres dar ánimos a tu amigo diciendo: "¡Pero al menos aprendiste esto!" Como que la vida te está preparando, a veces con mi amigo él me contaba cosas y yo a veces solo le quería decir: "¡Qué m***a lo que le está pasando!"
Y en la canción tratas como de no romantizar ese problema...
Yo siento que ahora está todo el positivismo, pero siento que se fue al otro extremo y siempre que te pasa algo malo la gente es como: "Esto te está pasando porque luego te va a pasar algo mucho mejor" y a veces digo: "Este momento de m***da, solo es un momento de m***da" y no quiero que mi amigo intente verle el lado positivo sino que quiero acompañarlo, quiero estar con él. Y ya que he cuidado mucho mi salud mental, me he fijado mucho en esto del positivismo tóxico y no me gusta.
Es un tema muy difícil, ¿qué desafíos aparecieron cuando empezaste a escribirla?
Al principio quería hacer algo como: "¡Tú puedes!" Y luego, mientras iba pasando la canción, yo pensaba en mi amigo y le decía a Kenji: Estoy muy cansada de intentar hacerle ver a él lo bueno, ¿por qué no hacemos una canción sobre no te puedo cuidar, no te puedo proteger?, básicamente te toca a ti pero te amo mucho y aquí estoy. Siento que ese fue como el único desafío, me daba miedo hacer una canción que dijera "¡Qué m***da lo que te está pasando!", tal vez muy positiva. pero es muy realista.
Tocas un tema diferente al positivismo de muchas canciones, ¿te imaginaste que fuera a tener esa acogida entre tus seguidores?
No, aparte que yo vivo mucho el día a día, yo soy muy "Que tenga lo que tenga que pasar" y yo hago mis canciones con el corazón pero nunca sé si van a pegar o no. Yo era muy consciente de que esta canción era muy honesta, que era de mi corazón. Pero luego cuando vi que les gustó y todo, lo que te digo llevo llorando todo lo que lleva el año.
El video lo grabaste en un Rooftop en Atlanta, y fue muy especial porque era haciéndolo con el atardecer y con un tiempo récord...
Ese día grabamos dos videos, y este fue el último video. Habíamos logrado en un Rooftop que era como un apartamento de chicos universitarios, super populares, y me decían como: -no acá nos la pasamos haciendo fiesta-, y yo no sé cómo con una aplicación me decían, -en dos minutos el sol va a estar ahí. Entonces ahí lo grabamos en tiempo récord y fue emocional, yo siento que hice como una catarsis porque me pegué mi lloradita, aparte con el amigo que te digo yo estaba alejada de él. Yo quería el video muy normalito, porque yo decía la canción la siento muy minimalista y también quería el video así, no quería contar una historia yo solo quiere es que la gente la escuche. Aparte siento como que la canción es bailable.
¿Vas a seguir haciendo videos para Youtube, o sientes que es momento de dedicarte por completo a la música?
Yo ya llevo casi 8 años creando contenido, fui como de la segunda ola de Youtube y obviamente ya mi pasión es la música, amé en cierto punto hacer contenido, todavía me gusta pero soy muy consciente de que mis gustos han cambiado y estoy intentando hacer esa transición porque igual es difícil. Esta este estigma de todos los influencers quieren hacer música y yo digo: "No importa, si me la tengo que luchar más, me la lucho". Igual independientemente de que yo tenga seguidores por redes, es un mundo totalmente diferente con el tema de la música. En este momento yo te diría que en mis gustos está 70% música y 30% redes.
¿Cómo te gustaría que tu música llegara a impactar en la vida de tus seguidores?
Siento que me estoy descubriendo musicalmente pero sé muy bien que la música que a mí me gusta y que llevo escuchando toda la vida, es música que para mí nunca envejece. Ahora me estoy enfocando mucho en eso, en que pueda hacer música que un señor ya mayor la pueda dedicar, o un niño.
Soy muy fan del pop mexicano como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y esa es la música que para mí perdura en mi vida por siempre. Esa sería la idea, independientemente de que en este momento pegue mucho más el reguetón, yo quiero que mi música perdure en el tiempo. He pensado mucho en eso. Yo no quiero hacer una canción de un momentito sino que pueda expandirse.
¿Qué podemos esperar de tus próximos proyectos musicales?
Se viene una canción un poquito con tono mexicano, no es un regional mexicano pero tiene sus vibras, además se viene más pop. Estoy en un momento como de ¿qué hago? Porque sí tengo muchas canciones que hice como al principio de cuando empecé con esto y las escucho y digo como: "tal vez no" como que me estaba encontrando con eso pero siento que ya encontré mi sonido, así que tengo que revaluar eso. Pero se viene 'Ya te superé', que es un poquito regional.
Escucha 'Te Juro No Te Miento'